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    Живоглядов: «Надо постараться обогнать «Зенит». Верю в такой расклад»

    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов считает, что догнать «Зенит» в таблице РПЛ реально. Отставание сейчас составляет 12 очков.

    «Первые тренировки с командой выдались тяжeлыми. Было очень непривычно, потому что мы пропустили два месяца. Футболисты всe это время сидели в четырeх стенах — это, конечно, уникальный опыт. Травмы? Мы можем посмотреть на опыт Бундеслиги и АПЛ. Даже если взять матч «Манчестер Сити» и «Арсенала», там уже в первом тайме было две травмы.

    Конечно, риск большой. Будем надеяться, что чемпионат России и остальные лиги обойдутся без травм. Мы делаем всe, чтобы их избежать: до тренировок хорошая разминка с резинками и растяжка, после — массаж и бассейн.

    Занятия на базе проходили в двухразовом режиме — всe, как на сборах. Как обычная предсезонка, только намного короче. Нам давали нагрузки по возрастающей системе, чтобы привести в оптимальное состояние. Я себя чувствую хорошо, полностью готов к возобновлению сезона. Команда подходит к рестарту в неплохих кондициях, но по товарищеским играм я бы судить не стал. Всe будет видно в официальных встречах.

    Для нас каждая игра — финал. «Локомотиву» нужно сохранить вторую строчку. Для этого надо побеждать, чтобы нас не догнали. А самим, наоборот, постараться обогнать «Зенит». Если в это не верить, то зачем вообще всe это? Будет сложно, но я верю в такой расклад», – сказал игрок.

    • Завтра, 21 июня, «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в 23-м туре РПЛ.
    • Это будет первый официальный матч в клубе для главного тренера Марко Николича.
    • Живоглядов в сезоне РПЛ провел десять матчей, сделал результативный пас.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 5 минут назад

      никто никого не догонит просто ЧР отменят потому что многие не хотят играть просто придумывают всякую уйню и Уфа была против и Динамо тоже вот и всё а Ростов тот вообще слился это в их стиле

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      Рейтинг: +1612

      Валерий1965 42 минуты назад

      Мечтай)))

      0
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      Рейтинг: +93

      Kruglov2412 > Валерий1965 35 секунд назад

      Так же как и вам мечтать в еврокубках опять жидко обделаетесь бомжики!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      loko1982 55 минут назад

      Второе место удержать - за счастье будет.

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      Рейтинг: +1845

      житель СПб 1 час назад

      Стал писать практически тоже, что ниже уже написал "playsh" - в таких случаях принято говорить "что там они курят"?! Нет, мечтать надо, и ЦСКА у Зенита 10 очков за 10 туров отыгрывал - помним, но об этом надо мечтать тихо, молча, чтобы глупо не выглядеть. Ты работай, а потом, может быть, вас назовут героями. И бахвалиться в такой ситуации - неумно выглядит.

      1
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      Рейтинг: +2918

      playsh 1 час назад

      Уважаемый,с головой дружить надо.Даже если Зеня пару игр сольёт,то произойдёт это в твоём ночном кошмаре.
      Лечитесь,Дима,лечитесь.И мечтайте о следущем сезоне.

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      Рейтинг: +3995

      порт 1 час назад

      Кони также думали, а удила закусили.

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      Рейтинг: +1845

      житель СПб > порт 1 час назад

      В смысле "их удила закусили" и закусали (без обид для уважаемого ЦСКА).

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      Рейтинг: +2867

      uBaH_ 1 час назад

      Баринову это скажи который с дружками с пятницы на субботу водяру херачат, мне даже интересно попадет ли он в основной состав)

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