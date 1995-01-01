Живоглядов: «Надо постараться обогнать «Зенит». Верю в такой расклад»

никто никого не догонит просто ЧР отменят потому что многие не хотят играть просто придумывают всякую уйню и Уфа была против и Динамо тоже вот и всё а Ростов тот вообще слился это в их стиле
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов считает, что догнать «Зенит» в таблице РПЛ реально. Отставание сейчас составляет 12 очков.
«Первые тренировки с командой выдались тяжeлыми. Было очень непривычно, потому что мы пропустили два месяца. Футболисты всe это время сидели в четырeх стенах — это, конечно, уникальный опыт. Травмы? Мы можем посмотреть на опыт Бундеслиги и АПЛ. Даже если взять матч «Манчестер Сити» и «Арсенала», там уже в первом тайме было две травмы.
Конечно, риск большой. Будем надеяться, что чемпионат России и остальные лиги обойдутся без травм. Мы делаем всe, чтобы их избежать: до тренировок хорошая разминка с резинками и растяжка, после — массаж и бассейн.
Занятия на базе проходили в двухразовом режиме — всe, как на сборах. Как обычная предсезонка, только намного короче. Нам давали нагрузки по возрастающей системе, чтобы привести в оптимальное состояние. Я себя чувствую хорошо, полностью готов к возобновлению сезона. Команда подходит к рестарту в неплохих кондициях, но по товарищеским играм я бы судить не стал. Всe будет видно в официальных встречах.
Для нас каждая игра — финал. «Локомотиву» нужно сохранить вторую строчку. Для этого надо побеждать, чтобы нас не догнали. А самим, наоборот, постараться обогнать «Зенит». Если в это не верить, то зачем вообще всe это? Будет сложно, но я верю в такой расклад», – сказал игрок.
- Завтра, 21 июня, «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в 23-м туре РПЛ.
- Это будет первый официальный матч в клубе для главного тренера Марко Николича.
- Живоглядов в сезоне РПЛ провел десять матчей, сделал результативный пас.