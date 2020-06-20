Живоглядов: «Надо постараться обогнать «Зенит». Верю в такой расклад»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов считает, что догнать «Зенит» в таблице РПЛ реально. Отставание сейчас составляет 12 очков.

«Первые тренировки с командой выдались тяжeлыми. Было очень непривычно, потому что мы пропустили два месяца. Футболисты всe это время сидели в четырeх стенах — это, конечно, уникальный опыт. Травмы? Мы можем посмотреть на опыт Бундеслиги и АПЛ. Даже если взять матч «Манчестер Сити» и «Арсенала», там уже в первом тайме было две травмы.

Конечно, риск большой. Будем надеяться, что чемпионат России и остальные лиги обойдутся без травм. Мы делаем всe, чтобы их избежать: до тренировок хорошая разминка с резинками и растяжка, после — массаж и бассейн.

Занятия на базе проходили в двухразовом режиме — всe, как на сборах. Как обычная предсезонка, только намного короче. Нам давали нагрузки по возрастающей системе, чтобы привести в оптимальное состояние. Я себя чувствую хорошо, полностью готов к возобновлению сезона. Команда подходит к рестарту в неплохих кондициях, но по товарищеским играм я бы судить не стал. Всe будет видно в официальных встречах.

Для нас каждая игра — финал. «Локомотиву» нужно сохранить вторую строчку. Для этого надо побеждать, чтобы нас не догнали. А самим, наоборот, постараться обогнать «Зенит». Если в это не верить, то зачем вообще всe это? Будет сложно, но я верю в такой расклад», – сказал игрок.