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  • Живоглядов: «Надо постараться обогнать «Зенит». Верю в такой расклад»

Живоглядов: «Надо постараться обогнать «Зенит». Верю в такой расклад»

20 июня 2020, 21:15
13

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов считает, что догнать «Зенит» в таблице РПЛ реально. Отставание сейчас составляет 12 очков.

«Первые тренировки с командой выдались тяжeлыми. Было очень непривычно, потому что мы пропустили два месяца. Футболисты всe это время сидели в четырeх стенах — это, конечно, уникальный опыт. Травмы? Мы можем посмотреть на опыт Бундеслиги и АПЛ. Даже если взять матч «Манчестер Сити» и «Арсенала», там уже в первом тайме было две травмы.

Конечно, риск большой. Будем надеяться, что чемпионат России и остальные лиги обойдутся без травм. Мы делаем всe, чтобы их избежать: до тренировок хорошая разминка с резинками и растяжка, после — массаж и бассейн.

Занятия на базе проходили в двухразовом режиме — всe, как на сборах. Как обычная предсезонка, только намного короче. Нам давали нагрузки по возрастающей системе, чтобы привести в оптимальное состояние. Я себя чувствую хорошо, полностью готов к возобновлению сезона. Команда подходит к рестарту в неплохих кондициях, но по товарищеским играм я бы судить не стал. Всe будет видно в официальных встречах.

Для нас каждая игра — финал. «Локомотиву» нужно сохранить вторую строчку. Для этого надо побеждать, чтобы нас не догнали. А самим, наоборот, постараться обогнать «Зенит». Если в это не верить, то зачем вообще всe это? Будет сложно, но я верю в такой расклад», – сказал игрок.

  • Завтра, 21 июня, «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» в 23-м туре РПЛ.
  • Это будет первый официальный матч в клубе для главного тренера Марко Николича.
  • Живоглядов в сезоне РПЛ провел десять матчей, сделал результативный пас.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Живоглядов Дмитрий
Комментарии (13)
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uBaH_
1592677378
Баринову это скажи который с дружками с пятницы на субботу водяру херачат, мне даже интересно попадет ли он в основной состав)
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порт
1592678395
Кони также думали, а удила закусили.
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Plyash
1592678489
Уважаемый,с головой дружить надо.Даже если Зеня пару игр сольёт,то произойдёт это в твоём ночном кошмаре. Лечитесь,Дима,лечитесь.И мечтайте о следущем сезоне.
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житель СПб
1592678884
Стал писать практически тоже, что ниже уже написал "playsh" - в таких случаях принято говорить "что там они курят"?! Нет, мечтать надо, и ЦСКА у Зенита 10 очков за 10 туров отыгрывал - помним, но об этом надо мечтать тихо, молча, чтобы глупо не выглядеть. Ты работай, а потом, может быть, вас назовут героями. И бахвалиться в такой ситуации - неумно выглядит.
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Валерий1965
1592681102
Мечтай)))
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Garrincha58
1592683359
никто никого не догонит просто ЧР отменят потому что многие не хотят играть просто придумывают всякую уйню и Уфа была против и Динамо тоже вот и всё а Ростов тот вообще слился это в их стиле
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VVM1964
1592691272
Комментарий удален.
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VVM1964
1592691632
Помню был такой лозунг - " догнать и перегнать Америку " , вот только возраст не позволяет вспомнить - чем это закончилось ??? )))
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PAREVG.
1592693400
Надежды юношей питают, а ты, уже, вроде как вырос.
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