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    Гончаренко: «Игра с «Зенитом» – знаковая, напряженная. Без футбола было тяжело»

    В эти минуты проходит матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Перед встречей ожиданиями от нее поделился главный тренер москвичей Виктор Гончаренко.

    «Было тяжело без футбола. Тяжело однозначно сказать, насколько хорошо мы готовы, но по тренировкам было видно, что команда в хорошем состоянии. Есть ли проблемы из-за отсутствия Георгия Щенникова и Алана Дзагоева? Да нет, у нас сбалансированная команда, каких-то проблем не вижу.

    Знаковая ли игра с «Зенитом»? У нас так получается, что знаковые матчи проходят с командами, которые ниже нас. С ними мы теряем больше очков. Но с «Зенитом» — знаковая, напряжeнная, ответственная, мотивирует сверх нормы. Эта игра со всех сторон хороша, в том числе для болельщиков.

    Мы не видим особой проблемы в том, что стадион заполнен только на десять процентов. Не обсуждали это в команде. Как есть, так есть. Приняли решение. К счастью, хотя бы десять процентов есть», – сказал белорус в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Источник: «Чемпионат»

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