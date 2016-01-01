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    РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и опустились на последнее место, чеченцы покинули зону вылета

    «Ахмат» одержал волевую победу в Самаре. Формально решающий гол забил полузащитник Денис Глушаков.

    Самарцы опустились на последнее место таблицы, а «Ахмат» покинул зону вылета. Это был первый матч РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бурлак, 6; 1:1 – Ильин, 55; 1:2 – Глушаков, 61; 1:3 – Ильин, 66; 1:4 – Бериша, 69; 2:4 – Глушенков, 88.

    «Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Комбаров, Бурлак, Гацкан, Попович, Глушенков, Зиньковский, Тимофеев, Кабутов (Голенков, 64).

    «Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосавац, Исмаэл Силва, Семенов, Иванов, Нижич, Роши, Ильин, Бериша, Глушаков.

    Предупреждения: Чернов, 62; Голенков, 79; Гацкан, 90+1 – Бериша, 1; Нижич, 72.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии8
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      Рейтинг: +177

      zaichkin777@gmail.com 30 минут назад

      Чеченцы? ***** ты. Какие на.. чеченцы? В челси руские играют?

      0
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      Рейтинг: +38

      Марк Аврелий! 1 час назад

      Назовите хоть одного чеченца этом составе "Ахмата"?!

      0
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      Рейтинг: +10428

      Alimpasha > Марк Аврелий! 49 минут назад

      Они были в запасе и дали бы подзатыльники тем кто на поле,если бы те не выиграли)))

      -1
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      Рейтинг: +10508

      KLIM777 1 час назад

      Посмотрите на игру крыльев в обороне. Где там инспекторы по договорнякам? Там очень много работы))

      -1
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      Рейтинг: +10428

      Alimpasha > KLIM777 50 минут назад

      Какой дог,ты что,в футболе не разбираешься,это уже 4-тая подряд победа Ахмата в Самаре,посмотри статистику,там счет мог бы быть и неприлично большим в пользу грозненцев,будь они поточнее в с ударами.

      1
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      Рейтинг: +1155

      Sviro 1 час назад

      Не сомневался ни секунды в проигрыше крыс. Сливают сезон и хотят быстрее опуститься в нижнюю лигу. Там комфортнее и выигрывать легче. А деньги те же. Тьфу, а не команда с таким же тьфу-тренером.

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      Рейтинг: +390

      PAREVG. 1 час назад

      Крылья сами виноваты. забили на 6 минуте, и до 75 просто спали на поле, не просыпаясь даже после пропущенных голов, на 76 минуте проснулись, и начали играть так как должны были весь матч.
      А Терек с победой, они ее в этой игре - заслужили.

      3
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      Рейтинг: +655

      Хведя 1 час назад

      Этот матч - лишнее доказательство, что в РПЛ может сделать кто угодно, кого угодно, где угодно и как угодно. Такого нет ни в одном другом чемпионате. Именно поэтому при сохранении системы "осень-весна" еврокубки нам не светят.

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