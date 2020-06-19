РПЛ. «Крылья Советов» проиграли «Ахмату» и опустились на последнее место, чеченцы покинули зону вылета

«Ахмат» одержал волевую победу в Самаре. Формально решающий гол забил полузащитник Денис Глушаков.

Самарцы опустились на последнее место таблицы, а «Ахмат» покинул зону вылета. Это был первый матч РПЛ после паузы из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ахмат (Грозный) – 2:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Бурлак, 6; 1:1 – Ильин, 55; 1:2 – Глушаков, 61; 1:3 – Ильин, 66; 1:4 – Бериша, 69; 2:4 – Глушенков, 88.

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Комбаров, Бурлак, Гацкан, Попович, Глушенков, Зиньковский, Тимофеев, Кабутов (Голенков, 64).

«Ахмат»: Городов, Ненахов, Богосавац, Исмаэл Силва, Семенов, Иванов, Нижич, Роши, Ильин, Бериша, Глушаков.

Предупреждения: Чернов, 62; Голенков, 79; Гацкан, 90+1 – Бериша, 1; Нижич, 72.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ