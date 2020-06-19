«Ростов» подтвердил, что сегодня сыграет с «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление по поводу проведения сегодняшнего матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

«Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов» не застрахован никто.

Игра «Сочи» – «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20:00. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», – говорится в заявлении.