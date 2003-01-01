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    «Ростов» подтвердил, что сегодня сыграет с «Сочи»

    Пресс-служба «Ростова» опубликовала заявление по поводу проведения сегодняшнего матча 23-го тура РПЛ против «Сочи».

    «Уважаемые болельщики! Наш клуб хотел и хочет доиграть текущий чемпионат. «Ростов» соблюдал медицинский регламент, мы следуем всем рекомендациям Роспотребнадзора и требованиям РФС и РПЛ. Мы убеждены, что клубом не было допущено никаких нарушений, но от ситуации, в которую попал «Ростов» не застрахован никто.

    Игра «Сочи» – «Ростов» состоится сегодня на стадионе «Фишт» в 20:00. Трансляция – на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Информация о заявке на матч и составе игроков будет опубликована позднее», – говорится в заявлении.

    • В составе «Ростова» на поле выйдут футболисты в возрасте от 16 до 19 лет.
    • Шесть игроков донской команды заразились коронавирусом, вследствие чего весь основной состав должен соблюдать карантин.
    • «Сочи» от переноса матча отказался.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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