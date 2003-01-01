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    «Реал» продал на аукционе майки с матча с «Эйбаром». Форму Модрича купили за 7 тысяч, Бэйла – за 1,5 тысячи

    Футболки игроков мадридского «Реала» в матча 29-го тура Примеры против «Эйбара» проданы на аукционе. Самой дорогой оказалась майка полузащитника Луки Модрича – 7 тысяч евро.

    Майку Эдена Азара купили за 3,2 тысячи, Серхио Рамоса – за 3,1 тысячи, Гарета Бэйла – за 1,5 тысячи.

    Вырученные средства пойдут на развитие социальных спортивных проектов фонда «Реала».

    • Мадридцы в Примере идут вторыми.
    • 21 июня, в воскресенье, «Реал» сыграет с «Реал Сосьедадом».
    • «Реал» продолжает выступление в плей-офф Лиги чемпионов.

    Источник: Sportsfinding

    Независимый новостной портал о футболе и теннисе. Основан в 2019 году.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1304

      FENIX-SL 13 минут назад

      а какой то умный человек купил футболку ерохина вчера за 350тысяч рублей

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