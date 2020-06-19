«Реал» продал на аукционе майки с матча с «Эйбаром». Форму Модрича купили за 7 тысяч, Бэйла – за 1,5 тысячи

Футболки игроков мадридского «Реала» в матча 29-го тура Примеры против «Эйбара» проданы на аукционе. Самой дорогой оказалась майка полузащитника Луки Модрича – 7 тысяч евро.

Майку Эдена Азара купили за 3,2 тысячи, Серхио Рамоса – за 3,1 тысячи, Гарета Бэйла – за 1,5 тысячи.

Вырученные средства пойдут на развитие социальных спортивных проектов фонда «Реала».