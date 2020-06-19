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  • «Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

«Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

19 июня 2020, 00:37
30

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», вероятно, состоится в пятницу, как и было запланировано.

По информации «Чемпионата», донскую команду на поле будут представлять футболисты 2003 года рождения.

Сейчас клуб решает вопрос с дозаявкой игроков, чей возраст варьируется от 16 до 17 лет.

  • У «Ростова» шесть футболистов заразились коронавирусом, вследствие чего на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
  • «Сочи» переносить матч не захотел.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (30)
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алдан2014
1592523221
Позор
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Дядя Серёжа
1592527357
Судье пожёстче, чтоб пацанов не поломали.
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MaxRnD
1592542057
Ну что ж, значит пусть молодняк теперь попробует доказать свою состоятельность и перспективность. Когда им ещё такой шанс выпадет, а вдруг возьмут да и удивят ...
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gor77
1592544021
Очень грустная комедия положений!(((( 18 июня 2020, 20:30 Футбол / РПЛ Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи»: «На мой взгляд, победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации… Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи. Получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?» — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров». И ещё. Сразу же выступил и главный тренер «Сочи» Владимир Федотов: «Нам скажут играть – мы будем играть. А как это будет выглядеть, правильно или неправильно, это уже другой вопрос. Переносить в данном случае уже некуда. Нет, окон нет». Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже опроверг эту позицию, заявив, что вариант для переноса все-таки есть. Свободно 19 июля, когда пройдут полуфиналы Кубка, где нет ни «Сочи», ни «Ростова». Но перенести матч можно только при согласии обоих клубов. И раз «Сочи» не согласен, «Ростов» получит 0:3
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absent32
1592545906
У Сашки Кокорина есть шанс догнать Дзюбу))) а если серьезно, то эта вся ситуация нифига не серьезная. заболели перед игрой, надо как то выкручиваться, переносить. но Сочи такие принципиальные, но можно понять, хотят всеми возможными способами цепляться даже за халявные очки ради выживания. а вот Ростов из за этого вообще может потерять место в еврокубках. наверное решение остановить чемпионат было куда правильнее. сегодня Ростов, завтра другой клуб и все будет по тому же сценарию
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Соарес
1592546105
Удачи Ростову
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Masteralex
1592547879
надо послать всю основу, кто не заболел, но потенциально опасен, и через 2 недели этот петух из Сочи будет в больнице жопой кверху лежать и вот тогда надо у него брать интервью, что он думает о следующем матче раньше клубы друг с другом договаривались помогали и сейчас также будут делать, а Сочи это не клуб, это ручное дерьмосборище сами знаете кого :) им пофиг на репутацию клуба, какие приказы придут, то и будут петь
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alp
1592549616
Ростов сейчас строит из себя жертву, а по сути, сами виноваты... Сочи теперь на ровном месте в мудаках оказался.. через неделю такая же участь ждет краснодар (или с кем там игра у ростова?) а еще через неделю чья очередь? корона лечится месяц... на месте ростова, я бы принял технички в отмененных матчах или вообще снялся с турнира.. на месте сочи и других команд, выставил бы составы 2003 года рождения. Было бы красиво, и звания мудака вернули бы ростову
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Boeung777
1592552524
Да, ситуация своей позорностью и абсурдностью зашкаливает.
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