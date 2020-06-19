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    «Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

    Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», вероятно, состоится в пятницу, как и было запланировано.

    По информации «Чемпионата», донскую команду на поле будут представлять футболисты 2003 года рождения.

    Сейчас клуб решает вопрос с дозаявкой игроков, чей возраст варьируется от 16 до 17 лет.

    • У «Ростова» шесть футболистов заразились коронавирусом, вследствие чего на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
    • «Сочи» переносить матч не захотел.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.06.2020 00:37
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 19 июня 2020, 10:42

      Да, ситуация своей позорностью и абсурдностью зашкаливает.

      1
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      Рейтинг: +11242

      alp 19 июня 2020, 09:53

      Ростов сейчас строит из себя жертву, а по сути, сами виноваты... Сочи теперь на ровном месте в мудаках оказался.. через неделю такая же участь ждет краснодар (или с кем там игра у ростова?) а еще через неделю чья очередь? корона лечится месяц... на месте ростова, я бы принял технички в отмененных матчах или вообще снялся с турнира.. на месте сочи и других команд, выставил бы составы 2003 года рождения. Было бы красиво, и звания мудака вернули бы ростову

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 19 июня 2020, 11:02

      Вернули бы его Ростову или нет - это вопрос риторический, а вот с вами оно давно и, по всей видимости, с такими болельщиками уже навсегда, так что прими мои искренние соболезнования

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 19 июня 2020, 12:23

      есть что по существу?
      или так, если ты такой умный - через неделю игра с арсеналом, еще через одну с краснодаром. 3 игры надо перенести минимум. Старт 2020-2021 у нас с 1 августа. за месяц надо доиграть прошлый чемп, разыграть кубок, и доиграть еще 3 игры. С головой дружишь или где?

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 19 июня 2020, 12:45

      Развешивать ярлыки "мудаков" - это в твоём убогом понимании по существу ? Ты серьёзно ? Даже боюсь представить, если вдруг пойдёт не по существу ..

      4
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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 19 июня 2020, 13:09

      упс.. пардон... я с идиотами стараюсь не общаться... не всегда получается, но, с тобой, надеюсь, прокатит...

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 19 июня 2020, 14:28

      С твоим-то рефлексивным спинномозговым мышлением даже уровень идиота в принципе недосягаем, так что я даже не понял, чем ты сейчас не доволен

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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 19 июня 2020, 17:45

      хм.. я тебя уже вроде послал на хер но походу случай у тебя тяжелый. давай со второго раза попробуем? = иди нахер

      0
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 19 июня 2020, 17:58

      О, ха-ха, педикулёзная уё.бищность наружу попёрла! Е.бло завали, чмырёныш ! Я смотрю пи.дерским отбросам пока в рот не насуёшь в сознание они не приходят ! Может хоть так, на гопническом уровне, всосёшь, ссанина маргинальная
      ****************************************************************
      Кто ж знал, что ты утырочек, общение в рамках правил воспримешь за слабость собеседника, теперь вот отсасывай

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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 20 июня 2020, 11:32

      с себя начни, идиота кусок. я с тобой нормально общался, пока из тебя говно не полезло в виде "это в твоём убогом понимании". интересно отметить, что такое быдло как ты обижается на отсыл на три буквы. давай с третьего раза попробуем, больше уже не в моих силах, прости - иди нахер ?

      -1
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 20 июня 2020, 22:56

      Если ты, тварь, не в состоянии или не желаешь вспомнить свой беспонтовый гон, то я тебе его напоминаю:

      - звания мудака вернули бы ростову
      - развешивать ярлыки "мудаков" - это в твоём
      убогом понимании по существу ?
      - я с идиотами стараюсь не общаться
      - с твоим-то рефлексивным спинномозговым мышлением даже уровень идиота в принципе недосягаем,
      - иди нахер
      **********************************************************
      И я после этого быдло ? Ха-ха-ха ))))
      Мразота пид..ерская, ты же тупой, неадекватный пи.здоголовый примат, максимум годный только на опыты

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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 20 июня 2020, 22:57

      очень много букав.. иди *****.. вот так вот, неразобравшись, я кроютебямудакахуями, тебе это нравится, я вижу, но, удовольствия больше тебе не доставлю... максим, идинахуй :-)

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 20 июня 2020, 23:09

      Кроме отвращения и жалости ты, недоносок, у людей вряд ли какие-то ещё эмоции можешь вызвать ))))

      3
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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 20 июня 2020, 23:17

      не ищу расположения у таких мудаков как ты... прости,, но ты в очередной раз послан накуй ))) тебе нравится???

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 20 июня 2020, 23:44

      С твоей недоношенностью максимально комфортное "расположение", на которое ты в этой жизни можешь претендовать, - это петушиный угол, но и даже там такие уе.6аны, как ты, могут не прижиться

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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 21 июня 2020, 00:20

      ОК, для тупорылых буду проще - максРнДидинакуй! тебе, тупому еще как сказать что ты иди накуй )) зая, идинакуйродной ты але или не?

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp > MaxRnD 21 июня 2020, 00:21

      для, ну ты дурак тупой пздц, тебе мама говорила?

      0
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > alp 21 июня 2020, 07:14

      У Элочки лексикон и то побогаче был , а тут в каждом комментарии только тупое картавое мычание на тему (с ) "идинакуй".

      Маму уже деточка в разговор приплёла, ты видать настолько инфантилен, что даже в сортир без мамы не ходишь ? Ипать мне тебя жалко-то как. Родители вырастили безмозглого утырка на свою голову )))))

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 июня 2020, 09:24

      надо послать всю основу, кто не заболел, но потенциально опасен, и через 2 недели этот петух из Сочи будет в больнице жопой кверху лежать и вот тогда надо у него брать интервью, что он думает о следующем матче

      раньше клубы друг с другом договаривались помогали и сейчас также будут делать, а Сочи это не клуб, это ручное дерьмосборище сами знаете кого :) им пофиг на репутацию клуба, какие приказы придут, то и будут петь

      6
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      Рейтинг: +798

      Соарес 19 июня 2020, 08:55

      Удачи Ростову

      5
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      Рейтинг: +2888

      absent32 19 июня 2020, 08:51

      У Сашки Кокорина есть шанс догнать Дзюбу))) а если серьезно, то эта вся ситуация нифига не серьезная. заболели перед игрой, надо как то выкручиваться, переносить. но Сочи такие принципиальные, но можно понять, хотят всеми возможными способами цепляться даже за халявные очки ради выживания. а вот Ростов из за этого вообще может потерять место в еврокубках. наверное решение остановить чемпионат было куда правильнее. сегодня Ростов, завтра другой клуб и все будет по тому же сценарию

      1
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      Рейтинг: +1819

      gor77 19 июня 2020, 08:20

      Очень грустная комедия положений!((((
      18 июня 2020, 20:30 Футбол / РПЛ
      Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи»:
      «На мой взгляд, победитель конкурса «фэйр-плей года» в РПЛ уже определён. Как раз та команда, которая случайно побывала в такой же ситуации… Не очень понимаю, когда говорят, что пусть «Ростов» приезжает играть в Сочи. Получается, там не думают про здоровье своих игроков, потому что они могут заразиться? Главное – получить три очка?» — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».
      И ещё.
      Сразу же выступил и главный тренер «Сочи» Владимир Федотов: «Нам скажут играть – мы будем играть. А как это будет выглядеть, правильно или неправильно, это уже другой вопрос. Переносить в данном случае уже некуда. Нет, окон нет».
      Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже опроверг эту позицию, заявив, что вариант для переноса все-таки есть. Свободно 19 июля, когда пройдут полуфиналы Кубка, где нет ни «Сочи», ни «Ростова».
      Но перенести матч можно только при согласии обоих клубов. И раз «Сочи» не согласен, «Ростов» получит 0:3

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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 19 июня 2020, 07:47

      Ну что ж, значит пусть молодняк теперь попробует доказать свою состоятельность и перспективность. Когда им ещё такой шанс выпадет, а вдруг возьмут да и удивят ...

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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 19 июня 2020, 03:42

      Судье пожёстче, чтоб пацанов не поломали.

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 19 июня 2020, 02:33

      Позор

      4
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