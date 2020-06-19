«Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

Матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом», вероятно, состоится в пятницу, как и было запланировано.

По информации «Чемпионата», донскую команду на поле будут представлять футболисты 2003 года рождения.

Сейчас клуб решает вопрос с дозаявкой игроков, чей возраст варьируется от 16 до 17 лет.