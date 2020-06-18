Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА опубликовал полный календарь Евро-2020

18 июня 2020, 11:23
3

На официальном сайте УЕФА появился полный календарь финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на следующее лето из-за пандемии коронавируса.

11 июня

Группа A: Турция – Италия (21:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс – Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания – Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия – Россия (21:00, Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия – Хорватия (15:00 Лондон)

Группа C: Австрия – победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды – Украина (21:00, Амстердам)

14 июня

Группа D: Победитель плей-офф Пути C – Чехия (15:00, Глазго)

Группа E: Польша – победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)

Группа E: Испания – Швеция (21:00, Бильбао)

15 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Португалия (18:00, Будапешт)

Группа F: Франция – Германия (21:00, Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия – Россия (15:00, Санкт-Петербург)

Группа A: Турция – Уэльс (18:00, Баку)

Группа A: Италия – Швейцария (21:00, Рим)

17 июня

Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)

Группа B: Дания – Бельгия (18:00, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды – Австрия (21:00, Амстердам)

18 июня

Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)

Группа D: Хорватия – Чехия (18:00, Глазго)

Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)

19 июня

Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (15:00, Будапешт)

Группа F: Португалия – Германия (18:00, Мюнхен)

Группа E: Испания – Польша (21:00, Бильбао)

20 июня

Группа A: Италия – Уэльс (18:00, Рим)

Группа A: Швейцария – Турция (18:00, Баку)

21 июня

Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (18:00, Амстердам)

Группа C: Украина – Австрия (18:00, Бухарест)

Группа B: Россия – Дания (21:00, Копенгаген)

Группа B: Финляндия – Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия – Англия (21:00, Лондон)

Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)

23 июня

Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (18:00, Бильбао)

Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия – Франция (21:00, Будапешт)

24 и 25 июня – дни отдыха

1/8 финала

26 июня

1: 2A – 2B (18:00, Амстердам)

2: 1A – 2C (21:00, Лондон)

27 июня

3: 1C – 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)

28 июня

5: 2D – 2E (18:00, Копенгаген )

6: 1F – 3A/B/C (21:00, Бухарест)

29 июня

7: 1D – 2F (18:00, Дублин)

8: 1E – 3A/B/C/D (21:00. Глазго)

30 июня и 1 июля – дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (18:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (21:00, Рим)

4 и 5 июля — дни отдыха

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)

8, 9, 10 июля – дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1592473877
Интересно, чем вызвано такое количество матчей в Баку? Не очень понятно, да и стадион там с беговыми дорожками
Ответить
Cules2013
1592500652
Как я понимаю, то эти даты сохранятся, только год будет 2021.
Ответить
ItalianFootball
1592550243
Места проведения не верны. У Италии на групповом все 3 игры в Риме ? У Голландии в Амстердаме ? Исправлять надо дезинфу.
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
6
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
5
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
10
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
1
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+