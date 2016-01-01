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    УЕФА опубликовал полный календарь Евро-2020

    На официальном сайте УЕФА появился полный календарь финальной части чемпионата Европы 2020 года, перенесенного на следующее лето из-за пандемии коронавируса.

    11 июня

    Группа A: Турция – Италия (21:00, Рим)

    12 июня

    Группа A: Уэльс – Швейцария (15:00, Баку)

    Группа B: Дания – Финляндия (18:00, Копенгаген)

    Группа B: Бельгия – Россия (21:00, Санкт-Петербург)

    13 июня

    Группа D: Англия – Хорватия (15:00 Лондон)

    Группа C: Австрия – победитель плей-офф Пути D или A (18:00, Бухарест)

    Группа C: Нидерланды – Украина (21:00, Амстердам)

    14 июня

    Группа D: Победитель плей-офф Пути C – Чехия (15:00, Глазго)

    Группа E: Польша – победитель плей-офф Пути B (18:00, Дублин)

    Группа E: Испания – Швеция (21:00, Бильбао)

    15 июня

    Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Португалия (18:00, Будапешт)

    Группа F: Франция – Германия (21:00, Мюнхен)

    16 июня

    Группа B: Финляндия – Россия (15:00, Санкт-Петербург)

    Группа A: Турция – Уэльс (18:00, Баку)

    Группа A: Италия – Швейцария (21:00, Рим)

    17 июня

    Группа C: Украина – победитель плей-офф Пути D или A (15:00, Бухарест)

    Группа B: Дания – Бельгия (18:00, Копенгаген)

    Группа C: Нидерланды – Австрия (21:00, Амстердам)

    18 июня

    Группа E: Швеция – победитель плей-офф Пути B (15:00, Дублин)

    Группа D: Хорватия – Чехия (18:00, Глазго)

    Группа D: Англия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Лондон)

    19 июня

    Группа F: Победитель плей-офф Пути A или D – Франция (15:00, Будапешт)

    Группа F: Португалия – Германия (18:00, Мюнхен)

    Группа E: Испания – Польша (21:00, Бильбао)

    20 июня

    Группа A: Италия – Уэльс (18:00, Рим)

    Группа A: Швейцария – Турция (18:00, Баку)

    21 июня

    Группа C: Победитель плей-офф Пути D или A – Нидерланды (18:00, Амстердам)

    Группа C: Украина – Австрия (18:00, Бухарест)

    Группа B: Россия – Дания (21:00, Копенгаген)

    Группа B: Финляндия – Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)

    22 июня

    Группа D: Чехия – Англия (21:00, Лондон)

    Группа D: Хорватия – победитель плей-офф Пути C (21:00, Глазго)

    23 июня

    Группа E: Победитель плей-офф Пути B – Испания (18:00, Бильбао)

    Группа E: Швеция – Польша (18:00, Дублин)

    Группа F: Германия – победитель плей-офф Пути A или D (21:00, Мюнхен)

    Группа F: Португалия – Франция (21:00, Будапешт)

    24 и 25 июня – дни отдыха

    1/8 финала

    26 июня

    1: 2A – 2B (18:00, Амстердам)

    2: 1A – 2C (21:00, Лондон)

    27 июня

    3: 1C – 3D/E/F (18:00, Будапешт)

    4: 1B – 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)

    28 июня

    5: 2D – 2E (18:00, Копенгаген )

    6: 1F – 3A/B/C (21:00, Бухарест)

    29 июня

    7: 1D – 2F (18:00, Дублин)

    8: 1E – 3A/B/C/D (21:00. Глазго)

    30 июня и 1 июля – дни отдыха

    Четвертьфиналы

    2 июля

    Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 – победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

    Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 – победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)

    3 июля

    Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 – победитель матча 3 (18:00, Баку)

    Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 – победитель матча 7 (21:00, Рим)

    4 и 5 июля — дни отдыха

    Полуфиналы

    6 июля

    Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон)

    7 июля

    Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон)

    8, 9, 10 июля – дни отдыха

    Финал

    11 июля

    Победитель полуфинала 1 – победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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