Юрист Прокопец: «Присуждение технических поражений «Ростову» будет незаконным»

Спортивный юрист Михаил Прокопец поговорил о будущем «Ростова» в свете вспышки коронавируса в команде. Он полагает, что технические поражения в ближайших матчах южанам не грозят.

«Регламент доигровки РПЛ и РФС приняли на прошлой неделе. Согласно нему, если игрок заболевает, то он удаляется на 14-дневный карантин вместе с контактной группой. «Ростов», насколько я понимаю, поступил строго в соответствии с этим регламентом.

Что касается технического поражения, то, опять же, исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора. ФИФА признаeт коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трeх матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально. Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать?

Думаю, у РФС и РПЛ есть план на такой случай. Они не могли не предусмотреть. Техническое поражение не вариант – «Ростов» регламент полностью соблюдал. Нужно найти время для переноса этих матчей – можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдeт в положение. Нужно сделать всe, чтобы доиграть матчи. Мой прогноз – технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», – сказал Прокопец.