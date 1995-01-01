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    Юрист Прокопец: «Присуждение технических поражений «Ростову» будет незаконным»

    Спортивный юрист Михаил Прокопец поговорил о будущем «Ростова» в свете вспышки коронавируса в команде. Он полагает, что технические поражения в ближайших матчах южанам не грозят.

    «Регламент доигровки РПЛ и РФС приняли на прошлой неделе. Согласно нему, если игрок заболевает, то он удаляется на 14-дневный карантин вместе с контактной группой. «Ростов», насколько я понимаю, поступил строго в соответствии с этим регламентом.

    Что касается технического поражения, то, опять же, исходя из регламента РПЛ, поражение засчитывается команде за неявку на матч, но в случае отсутствия форс-мажора. ФИФА признаeт коронавирус форс-мажором. Техническое поражение «Ростову» в трeх матчах будет незаконным и аморальным. Игроки же не сами в метро спустились в час пик. Заболеть во время пандемии абсолютно нормально. Может, все восемь миллионов людей на планете обвиним в том, что они не смогли защититься от вируса? И всех теперь уволить? Если я заболею, меня уволить сразу должны? Так почему «Ростову» нужно техническое засчитать?

    Думаю, у РФС и РПЛ есть план на такой случай. Они не могли не предусмотреть. Техническое поражение не вариант – «Ростов» регламент полностью соблюдал. Нужно найти время для переноса этих матчей – можно передвинуть старт следующего сезона, договорившись с УЕФА и ФИФА. Тем более есть кубковые даты, другие резервные дни, да и УЕФА войдeт в положение. Нужно сделать всe, чтобы доиграть матчи. Мой прогноз – технических поражений «Ростов» избежит, это крайняя мера. Люди же не специально не приедут на игру, так что ситуация требует гибкости», – сказал Прокопец.

    • Весь «Ростов» ушел на 14-дневный карантин.
    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +282

      vla4839 1 час назад

      Ростов виновен в том ,что допущена вспышка заболеваемости,не соблюдали все предписанные правила поведения. С клубом нужно поступить так,как определено в Регламенте на доигровку сезона.

      0
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      Рейтинг: +444

      Чехов на Садовой > vla4839 38 минут назад

      А когда у зенита вирус найдут, тоже предписанные правила будут командой нарушены? И только команда будет во всём виновата? Там, конечно, будет свой, особый регламент...

      0
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      Рейтинг: +5861

      Антибиотик 1 час назад

      Маразм) Старт сезона и так будет передвинут, а теперь его передвигать еще из-за Ростова? В РФС миллионы получают, пусть они и думают.

      -1
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      Рейтинг: +591

      alll-1 1 час назад

      Регламент соблюдает, но что то где то упустил

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