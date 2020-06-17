«СЭ»: сезон РПЛ доиграют, несмотря на коронавирус в «Ростове»

РФС не рассматривает вариант с досрочным прекращением сезона РПЛ в связи с заражением коронавирусом шести игроков «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс».

Ближайшие игры клуба с «Сочи», «Арсеналом» и «Краснодаром» либо будут перенесены, либо «Ростову» засчитают поражения.

Сегодня ростовчане объявили об уходе на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, COVID-19 был выявлен у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова.