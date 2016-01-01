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    «СЭ»: сезон РПЛ доиграют, несмотря на коронавирус в «Ростове»

    РФС не рассматривает вариант с досрочным прекращением сезона РПЛ в связи с заражением коронавирусом шести игроков «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс».

    Ближайшие игры клуба с «Сочи», «Арсеналом» и «Краснодаром» либо будут перенесены, либо «Ростову» засчитают поражения.

    Сегодня ростовчане объявили об уходе на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, COVID-19 был выявлен у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова.

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5680

      Литейный4 14 минут назад

      Куда смотрел клуб, когда их миллионеры футболисты должны были сидеть на самоизоляции, а не шляться где попало? Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4782

      subbotaspartak 15 минут назад

      Шарились наверное где попало
      И Ростова как претендента на медали не стало...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15079

      bset 1 час назад

      Нужно засчитать Ростову поражение и побольше очков Зениту начислить. Еще и штрафовать тех, кто Зенит обыгрывает. А фарм-клубы премировать за то, что отдают очки бомжам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -754

      Бoрат > bset 43 минуты назад

      Ну это перебор - а вот то что Ростову баранку , а Сочи очки - это справедливо , надо Сочи поддержать , а то хрен его знает , как оно после перерыва . Гыгыгы .

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1870

      giluxa1963 1 час назад

      почему поражение Спартаку вряд ли засчитали поражение в такой ситуации

      -1
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      Рейтинг: +458

      valkam72 > giluxa1963 1 час назад

      Сам хоть понял, что тут написал?

      4
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      Рейтинг: -754

      Бoрат > valkam72 42 минуты назад

      Однако - возраст . Заговаривается , старче , да и жара мозги окончательно расплавила . Гыгыгы .

      1
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      ...
      Рейтинг: +751

      Oldtrafford83 > giluxa1963 21 минуту назад

      Про знаки припенания слышал? Или это ребус какой то?

      0
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      Рейтинг: +457

      АКМ-74У > Oldtrafford83 5 минут назад

      ху из припенания? - варианты: припевания, пеленания...

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