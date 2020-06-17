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  • «СЭ»: сезон РПЛ доиграют, несмотря на коронавирус в «Ростове»

«СЭ»: сезон РПЛ доиграют, несмотря на коронавирус в «Ростове»

17 июня 2020, 18:21
18

РФС не рассматривает вариант с досрочным прекращением сезона РПЛ в связи с заражением коронавирусом шести игроков «Ростова», пишет «Спорт-Экспресс».

Ближайшие игры клуба с «Сочи», «Арсеналом» и «Краснодаром» либо будут перенесены, либо «Ростову» засчитают поражения.

Сегодня ростовчане объявили об уходе на двухнедельный карантин. По информации комментатора Нобеля Арустамяна, COVID-19 был выявлен у Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Арсения Логашова.

  • РПЛ возобновляется 19 июня.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (18)
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giluxa1963
1592407819
почему поражение Спартаку вряд ли засчитали поражение в такой ситуации
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subbotaspartak
1592410829
Шарились наверное где попало И Ростова как претендента на медали не стало...
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СвинкаСправедливости
1592413256
Зачем что-то переносить? Укомплектовали состав молодёжкой и всё, вперёд.
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Кузьмич на трибуне
1592413451
А куда переносить игры??? На август??? Нет уж ребятки ростовчане. Получите три баранки и выходите играть.
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evgevg13
1592414563
засчитать всем поражения и будет нормалёк- кругом ничьи 3-3.
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BRO_football
1592415973
Правильное решение. Чемпионат надо возобновлять! А Ростов доиграет свои матчи когда-нибудь потом. Хотя и так уже играют через 3 дня на четвёртый. Куда тут ещё один матч всунешь? Я думаю, что техническое поражение засчитывать не надо, иначе остальные клубы испугаются и будут всяческими способами скрывать заражения в своих командах, чтобы очки не потерять по примеру Ростова.
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rash1959
1592419636
Какие нах зрители? Пол Европы без зрителей начали, и ничего, играют, никто не плачет. Двадцать человек в изоляции умудрились подхватить вирус, а что случится через неделю с теми кто на трибунах? Всё в угоду тупому голосованию, отголосуйте, а потом будем разбираться. В закрытой системе - в клубе достаточно просто отследить откуда вирус вырос.
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absent32
1592424882
зашибись. пол основы)
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