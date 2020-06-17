Дьяков: «Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию»

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о политике в России.

– Удивились, когда Собянин резко начал ослаблять меры самоизоляции?

– Ну, когда-то это должно было закончиться. Рано или поздно. Но сейчас все равно много новых зараженных каждый день. Даже несмотря на снятие ограничений, нельзя к этому халатно относиться. Это не значит, что нужно в моменте паковать чемоданы и куда-то улетать. Или бродить по ТЦ. Нужно подумать о своем здоровье. Это страшная и неприятная болезнь.

– Многие связывают резкое снятие ограничений с предстоящим голосованием за поправки в Конституцию.

– Не думаю, что это так. Всегда каждый найдет, к чему придраться. То говорили, почему мы не закрываем границы. Закрыли – начали возмущаться, почему это нас держат взаперти. Сейчас сняли ограничения – значит, из-за голосования по Конституции. Всегда найдутся люди, которые будут к чему-то придираться. Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию.

– Сами пойдете голосовать?

– Честно: никогда не ходил ни на одно голосование. Но когда-то надо попробовать, так что почему нет?

– За или против поправок?

– За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще в нашей стране.

– Собчак еще, кстати.

– Да. На Украине вот хотели актера выбрать. Выбрали – радовались, прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад. Поэтому надо трезво все оценивать. Если бы Путину была альтернатива, если бы был тот человек, в которого бы поверил народ и сказал бы, что он круче Путина, тогда да. Но таких сейчас нет.

– Не кажется ли вам, что Путин сам приложил достаточное количество усилий, чтобы у него не было альтернативы?

– Сложно об этом говорить. Он же не запрещает коммунистам баллотироваться. Грудинин, Собчак баллотировались. Но когда человек побеждает с большим перевесом… Какие могут быть вопросы? Да, на это могут сказать, что выборы были фальсифицированы. Но я думаю, на сегодняшний день сильнее Путина никто не может управлять страной.