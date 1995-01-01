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    Дьяков: «Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию»

    Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о политике в России.

    – Удивились, когда Собянин резко начал ослаблять меры самоизоляции?

    – Ну, когда-то это должно было закончиться. Рано или поздно. Но сейчас все равно много новых зараженных каждый день. Даже несмотря на снятие ограничений, нельзя к этому халатно относиться. Это не значит, что нужно в моменте паковать чемоданы и куда-то улетать. Или бродить по ТЦ. Нужно подумать о своем здоровье. Это страшная и неприятная болезнь.

    – Многие связывают резкое снятие ограничений с предстоящим голосованием за поправки в Конституцию.

    – Не думаю, что это так. Всегда каждый найдет, к чему придраться. То говорили, почему мы не закрываем границы. Закрыли – начали возмущаться, почему это нас держат взаперти. Сейчас сняли ограничения – значит, из-за голосования по Конституции. Всегда найдутся люди, которые будут к чему-то придираться. Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию.

    – Сами пойдете голосовать?

    – Честно: никогда не ходил ни на одно голосование. Но когда-то надо попробовать, так что почему нет?

    – За или против поправок?

    – За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще в нашей стране.

    – Собчак еще, кстати.

    – Да. На Украине вот хотели актера выбрать. Выбрали – радовались, прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад. Поэтому надо трезво все оценивать. Если бы Путину была альтернатива, если бы был тот человек, в которого бы поверил народ и сказал бы, что он круче Путина, тогда да. Но таких сейчас нет.

    – Не кажется ли вам, что Путин сам приложил достаточное количество усилий, чтобы у него не было альтернативы?

    – Сложно об этом говорить. Он же не запрещает коммунистам баллотироваться. Грудинин, Собчак баллотировались. Но когда человек побеждает с большим перевесом… Какие могут быть вопросы? Да, на это могут сказать, что выборы были фальсифицированы. Но я думаю, на сегодняшний день сильнее Путина никто не может управлять страной.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +3289

      Давид59 38 минут назад

      Ещё один "Тарасов"

      0
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      Рейтинг: +2789

      solodealer 44 минуты назад

      Виталик здесь на "Бомбе" оказался на только "экспертом " по финансам и геям, но, как мы видим, ещё и по "политике"?)))
      Ну...просто...МНОГОСТАНОЧНИК!)))
      Г-н Дьяков, Вам к сведению: мы, как Вы изволили заметить, "...начали возмущаться..." НЕ ПОТОМУ, ЧТО "... нас держат взаперти...." , а потому, что нас держали взаперти, НЕ ОБЪЯВИВ КАРАНТИНА, И, ЧТО, СООТВЕТСТВЕННО, ПОЗВОЛИЛО ВАШЕМУ "БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОМУ" НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ НАМ НИКАКИХ ДЕНЕГ ИЗ "НАШЕГО" , ОПЯТЬ ЖЕ, "ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ"!
      Вы, Виталий, либо мяч пинайте, либо...МАТЧАСТЬ УЧИТЕ....

      1
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      Рейтинг: +2703

      Томик > solodealer 15 минут назад

      А что помешало бы объявить карантин и не давать денег? Что? Если у нас такое плохое правительство. К тому же выплачивали и не объявив карантина. Или Вам надо столько же, сколько Дьяков получает? Иначе опять маловато? Мне ничего не платили(предупреждая вопросы), а вот в семье друзей работала одна дочь на удалёнке, остальные сидели дома и что-то им да платили. Вы по чьим методичкам до сих пор работаете? А если кто-то работает не платя налоги, а потом ноет, что ему не отдали часть фонда национального благосостояния, то это и не его фонд.

      0
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      Рейтинг: +651

      Puddle 47 минут назад

      Дьяков- рыло! Ему позор!

      1
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      Рейтинг: +174

      plehanov6 57 минут назад

      Парни! Вы что здесь обсуждаете? Это политика, при чем здесь футбол?! Вы болелы, или политиканы???

      0
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      Рейтинг: +2953

      alarm 1 час назад

      кто проголосует ЗА - тот дезеув и спартач.

      4
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      Рейтинг: +3418

      Борат > alarm 1 час назад

      много же в нашей стране дезувов и спартачей !
      недаром говорят пищевик - наРОТная команда !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +737

      SEREGA 64 > alarm 15 секунд назад

      ШЛЮХА ЗЕНИТОВСКАЯ

      0
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      Рейтинг: +894

      Play 1 час назад

      Спасибо за совет, Виталик, так и сделаем

      0
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      Рейтинг: +2956

      serppion 1 час назад

      И не будет у Путина достойного конкурента - найдут сопернику уголовную статью, скомпрометируют, выборам обеспечат 146% явку (было!), но к кормушке и близко не подпустят. Это как же править надо умеючи - за 20 лет и ни одной значимой альтернативы...

      1
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      Рейтинг: +3470

      Hektor 84 1 час назад

      Конечно был бы ты еще и против Путина получая 7 лямов. Придет другой не факт что столько будешь получать. А то и отберут все нажитое.

      1
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      Рейтинг: +3470

      Hektor 84 1 час назад

      У Тарасова и Газзаева появился серьезный конкурент. Так у президента еще никто не лизал)))

      4
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      Рейтинг: +1156

      Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

      А почему на смену должен прийти конкретный человек? Почему российский президент кем бы он не был, всё подминает под себя? Почему не рассматривается вариант с парламентским правлением как в 1991-1993 ?

      4
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      Рейтинг: +2703

      Томик > Semushkin Roman Valerievi 50 минут назад

      Да просто потому, что пока будут демонстрировать всему миру и Вам, какое у нас охрененно демократическое парламенское правление - всё про.бут. Всё!

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