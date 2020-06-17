Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дьяков: «Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию»

Дьяков: «Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию»

17 июня 2020, 10:57
28

Экс-защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о политике в России.

– Удивились, когда Собянин резко начал ослаблять меры самоизоляции?

– Ну, когда-то это должно было закончиться. Рано или поздно. Но сейчас все равно много новых зараженных каждый день. Даже несмотря на снятие ограничений, нельзя к этому халатно относиться. Это не значит, что нужно в моменте паковать чемоданы и куда-то улетать. Или бродить по ТЦ. Нужно подумать о своем здоровье. Это страшная и неприятная болезнь.

– Многие связывают резкое снятие ограничений с предстоящим голосованием за поправки в Конституцию.

– Не думаю, что это так. Всегда каждый найдет, к чему придраться. То говорили, почему мы не закрываем границы. Закрыли – начали возмущаться, почему это нас держат взаперти. Сейчас сняли ограничения – значит, из-за голосования по Конституции. Всегда найдутся люди, которые будут к чему-то придираться. Если кто-то не хочет видеть Путина у власти – идите и голосуйте против поправок в Конституцию.

– Сами пойдете голосовать?

– Честно: никогда не ходил ни на одно голосование. Но когда-то надо попробовать, так что почему нет?

– За или против поправок?

– За. Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я не вижу альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще в нашей стране.

– Собчак еще, кстати.

– Да. На Украине вот хотели актера выбрать. Выбрали – радовались, прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад. Поэтому надо трезво все оценивать. Если бы Путину была альтернатива, если бы был тот человек, в которого бы поверил народ и сказал бы, что он круче Путина, тогда да. Но таких сейчас нет.

– Не кажется ли вам, что Путин сам приложил достаточное количество усилий, чтобы у него не было альтернативы?

– Сложно об этом говорить. Он же не запрещает коммунистам баллотироваться. Грудинин, Собчак баллотировались. Но когда человек побеждает с большим перевесом… Какие могут быть вопросы? Да, на это могут сказать, что выборы были фальсифицированы. Но я думаю, на сегодняшний день сильнее Путина никто не может управлять страной.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Дьяков Виталий
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1592381733
Сразу видно, привык парень к своим 7 миллионам и отвыкать не хочет. Но правильно балаболить, как зюба, еще учиться и учиться.
Ответить
Hektor 84
1592384087
У Тарасова и Газзаева появился серьезный конкурент. Так у президента еще никто не лизал)))
Ответить
Hektor 84
1592384266
Конечно был бы ты еще и против Путина получая 7 лямов. Придет другой не факт что столько будешь получать. А то и отберут все нажитое.
Ответить
serppion
1592384511
И не будет у Путина достойного конкурента - найдут сопернику уголовную статью, скомпрометируют, выборам обеспечат 146% явку (было!), но к кормушке и близко не подпустят. Это как же править надо умеючи - за 20 лет и ни одной значимой альтернативы...
Ответить
Play
1592385276
Спасибо за совет, Виталик, так и сделаем
Ответить
Давид59
1592388764
Ещё один "Тарасов"
Ответить
DOCTOR PENALTY
1592392645
Намечается переворот в ГД: уйдут Карелин, Валуев, Хоркина и пр. деп...ны - придут Дьяков, Дзюба, Смолов, Тарасов и пр. тоже деп...ны.
Ответить
Добрый Бобер
1592399320
Ага, щааз! Единственный способ проголосовать против поправок конституции, как и вообще на любых выборах проголосовать против Путина и его прихлебателей - это НЕ обеспечить явку. Если явка обеспечена - бюллетени посчитают за Путина.
Ответить
За Московский ЦСКА
1592414895
Всегда считал Виталия Дьякова адекватным человеком и хорошим футболистом. Еще раз в этом убедился. Полностью его поддерживаю! И НАС МИЛЛИОНЫ!!!
Ответить
САДЫЧОК
1592418049
просто ИДИОТ !
Ответить
Главные новости
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
10:47
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
5
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
3
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
9
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Все новости
Все новости
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
9
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
14
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
25
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+