Экс-игрок «Ростова» Дьяков: «Претенденты на чемпионство привозили нам мешки денег»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как игроки клуба получали деньги от команд, боровшихся за чемпионство.

«В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: «Вот вам, поделите, как хотите».

Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всe поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки», — сказал Дьяков.

Футболист играл за «Ростов» в 2012-15 годах. Сейчас он выступает за «Спартак-2».