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    Экс-игрок «Ростова» Дьяков: «Претенденты на чемпионство привозили нам мешки денег»

    Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как игроки клуба получали деньги от команд, боровшихся за чемпионство.

    «В «Ростове» с договорными матчами не сталкивался. Нас, наоборот, соперники мотивировали, когда мы играли против команд, претендующих на чемпионство. Привозили мешок денег и говорили: «Вот вам, поделите, как хотите».

    Иногда через руководителей предлагали, иногда через игроков. Делили всe поровну, запасным и персоналу тоже давали часть. Обычно это случалось в конце сезона, когда на кону стояли десятки миллионов евро за попадание в еврокубки», — сказал Дьяков.

    Футболист играл за «Ростов» в 2012-15 годах. Сейчас он выступает за «Спартак-2».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2929

      alarm 1 час назад

      позор рылам! вот всё и вскрылось, как они купили чемпионство!! стыдно!

      2
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      Рейтинг: -701

      Бoрат > alarm 1 час назад

      " Футболист играл за «Ростов» в 2012-15 годах " - МОЛЧИ , МОЛЧИ , а то вся правда о наших раскроется !!! Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +2929

      alarm > Бoрат 28 минут назад

      рыльный недруг) будь любезен - перезарегайся под нормальным ником (не клоновским) - и тогда мы с тобой спокойно будем общаться. о спартаке и прочем. ведь не сложно же, да?)

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