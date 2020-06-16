Каррера: «Аталанта» может выиграть Серию А после 2-3 качественных приобретений»

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера заявил, что «Аталанта» может выиграть чемпионат Италии, если усилится.

«Думаю, что «Аталанта» может выиграть скудетто с двумя или тремя качественными усилениями. Я был игроком Аталанты в течение семи лет, и у меня все еще есть дом в Бергамо. «Аталанта» – серьезный клуб, который год за годом создавал отличную команду, используя таланты своей молодежной академии. Джан Пьеро Гасперини отлично справляется со своей задачей. Команда играет в красивый футбол. «Аталанта» больше не является сюрпризом – это реальность, с которой придется иметь дело каждому», – приводит слова Карреры Football Italia.