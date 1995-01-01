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    Каррера: «Аталанта» может выиграть Серию А после 2-3 качественных приобретений»

    Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера заявил, что «Аталанта» может выиграть чемпионат Италии, если усилится.

    «Думаю, что «Аталанта» может выиграть скудетто с двумя или тремя качественными усилениями. Я был игроком Аталанты в течение семи лет, и у меня все еще есть дом в Бергамо. «Аталанта» – серьезный клуб, который год за годом создавал отличную команду, используя таланты своей молодежной академии. Джан Пьеро Гасперини отлично справляется со своей задачей. Команда играет в красивый футбол. «Аталанта» больше не является сюрпризом – это реальность, с которой придется иметь дело каждому», – приводит слова Карреры Football Italia.

    • «Аталанта» занимает четвертое место в чемпионате, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 15 очков.
    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Вместе с ним клуб выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

    Источник: Football Italia

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