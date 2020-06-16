«МЮ» готов заплатить за Фати 150 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему планирует подписать вингера «Барселоны» Ансу Фати.
Английский клуб готов заплатить за 17-летнего футболиста 150 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.
Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась продавать вингера за 100 миллионов евро.
- Фати – воспитанник «Барсы».
- Игрок дебютировал за первую команду в августе 2019 года.
- В его активе 24 матча, пять забитых голов и один ассист.
- Отступные в контракте испанца – 170 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo