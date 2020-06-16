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    «МЮ» готов заплатить за Фати 150 миллионов евро

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему планирует подписать вингера «Барселоны» Ансу Фати.

    Английский клуб готов заплатить за 17-летнего футболиста 150 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Times.

    Ранее стало известно, что «Барселона» отказалась продавать вингера за 100 миллионов евро.

    • Фати – воспитанник «Барсы».
    • Игрок дебютировал за первую команду в августе 2019 года.
    • В его активе 24 матча, пять забитых голов и один ассист.
    • Отступные в контракте испанца – 170 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10180

      Cules2013 16 минут назад

      ребят, это же вброс) а вы поверили

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      Рейтинг: +1286

      FENIX-SL 28 минут назад

      Барселона готова за 100
      А МЮ предлагает 150
      Видимо Сити и ПСЖ уже предложили 130

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9609

      DeStar 1 час назад

      )))) пусть купят родриго, за лямов 600 сговорятся, или вини за лямов 300 отдать можно. А вот на ашраафа не хватит денег если МЮ продать весь видимо

      2
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      Рейтинг: +675

      Spartak Piter 1 час назад

      Лучше у Спартака Малика купили )))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +6987

      ilichkadr 1 час назад

      Народ после короновируса совсем слетел с катушек, хотя некоторые уже начали осознавать, что доллары это всего лишь бумажные фантики.

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      Рейтинг: +2229

      "supermax" 1 час назад

      хера се у него ценник в 17 лет

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