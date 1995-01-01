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    Семин – о запуске линии одежды: «Акцент – на бережном отношении к истории «Локомотива»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о запуске собственной линии одежды.

    «В чем основная идея вашей коллекции? Если это мой бренд, я должен делать акцент на каких-то своих высказываниях. Самое главное – напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде, когда мы были обладателями золотых и серебряных медалей, брали Кубок и Суперкубок. На это направлено наше продвижение.

    В программе будет все: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Все будет стильно и качественно.

    Основной акцент – на бережном отношении к нашей истории и к нашим победам. Особенно тем, что были в последнее время», – заявил Семин.

    • Соучередитель линии спортивной одежды – бренд «Олово».
    • Семин покинул «Локомотив» 31 мая.
    • На его место москвичи назначили сербского специалиста Марко Николича.

    Источник: Eurosport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1396

      FRZZ 1 час назад

      Семин молодец, в таком возрасте решил заниматься бизнесом.

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