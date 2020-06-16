Семин – о запуске линии одежды: «Акцент – на бережном отношении к истории «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о запуске собственной линии одежды.
«В чем основная идея вашей коллекции? Если это мой бренд, я должен делать акцент на каких-то своих высказываниях. Самое главное – напомнить нашим болельщикам об очень хорошем и счастливом периоде, когда мы были обладателями золотых и серебряных медалей, брали Кубок и Суперкубок. На это направлено наше продвижение.
В программе будет все: шарфы и шапки-петушки, которые вы любите, женская спортивная одежда, дорогие спортивные костюмы из перуанской шерсти. Все будет стильно и качественно.
Основной акцент – на бережном отношении к нашей истории и к нашим победам. Особенно тем, что были в последнее время», – заявил Семин.
- Соучередитель линии спортивной одежды – бренд «Олово».
- Семин покинул «Локомотив» 31 мая.
- На его место москвичи назначили сербского специалиста Марко Николича.
Источник: Eurosport