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    Левандовски – о «Золотом мяче»: «Верю, что все возможно»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

    «В декабре прошлого года я посетил церемонию награждения (смеется). Увидим. Я всегда стараюсь проявить себя, выигрывать титулы и забивать больше голов. Но надо понимать, что подобные награды приходят с командными титулами. Это самое важное.

    Я не думаю о «Золотом мяче». Но я верю, что все возможно (смеется)», – сказал Левандовски.

    Левандовски забил 45-й гол в сезоне. Это его личный рекорд результативности

    Источник: France Football

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    Сегодня, 07:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      Proker 9 минут назад

      Левандовски -о Золотом мяе?во дают, наберут по объявлению

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