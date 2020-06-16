Левандовски – о «Золотом мяче»: «Верю, что все возможно»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

«В декабре прошлого года я посетил церемонию награждения (смеется). Увидим. Я всегда стараюсь проявить себя, выигрывать титулы и забивать больше голов. Но надо понимать, что подобные награды приходят с командными титулами. Это самое важное.

Я не думаю о «Золотом мяче». Но я верю, что все возможно (смеется)», – сказал Левандовски.

Левандовски забил 45-й гол в сезоне. Это его личный рекорд результативности