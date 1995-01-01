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    Агент Минасов: «Бавария» хотела купить Титова за 15 миллионов, «Спартак» потребовал 25»

    Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Егора Титова из «Спартака» в «Баварию».

    «Я привез в «Спартак» предложение из Германии по Егору Титову. Дело было еще до ввода евро, в ходу были немецкие марки. Немцы хотели купить Титова за 15 миллионов марок. «Спартак» готов был сразу продать, но за 25, не меньше. И отказал.

    А через два месяца, после неудачного выступления ранней весной в еврокубках, со мной связались из «Спартака» и спросили, могу ли я узнать: предложение ещe в силе? Если да – продаем. Покупатель ответил – нет, оно уже устарело, но за три-четыре миллиона можем подумать.

    Почему за такой короткий срок так упала цена? Есть много причин. Во-первых, покупатель наверняка после отказа начал пристальнее следить за другими кандидатами, вполне возможно, с кем-то уже вел переговоры или даже договорился.

    Во-вторых, не исключаю, что после неудачных игр «Спартака» в Европе он подметил какие-то качества Титова, которые повлияли на их понимание цены. В общем, продавец рискнул, но не угадал. Но бывает и наоборот – потом за 25+ миллионов продают», – заявил агент.

    • Титов выступал за «Спартак» с 1995 по 2008 год.
    • В составе московской команды хавбек провел 442 матча и забил 106 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3361

      Борат 59 минут назад

      Мог всю Баварию бромонтаном замарать ! Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +132

      Roma56 > Борат 19 минут назад

      А ты небось завидуешь, сам хотел бы чтоб тебя бромонтаном замарали?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3444

      Hektor 84 1 час назад

      Ну и какой смысл об этом вспоминать?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2206

      "supermax" > Hektor 84 1 час назад

      ну как же...погыгыкаем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1286

      FENIX-SL 2 часа назад

      ТОПОЛИНЫЙ ПУХ.............

      0
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      ...
      Рейтинг: +3361

      Борат > FENIX-SL 1 час назад

      Титов - петух !
      Гыгы

      0
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      ...
      Рейтинг: +140

      vsespartak01 > Борат 28 минут назад

      а ты лопух!

      1
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      Рейтинг: +6

      аndrеw999 2 часа назад

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      Рейтинг: +1463

      Genz 2 часа назад

      Помечтайте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      giluxa1963 2 часа назад

      им сообщили что он наркоша

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      Рейтинг: +140

      vsespartak01 > giluxa1963 19 минут назад

      судя по аватарке год рождения 1963й!а ума,как у алармоборатов!

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