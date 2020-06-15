Агент Минасов: «Бавария» хотела купить Титова за 15 миллионов, «Спартак» потребовал 25»

Футбольный агент Арсен Минасов рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника Егора Титова из «Спартака» в «Баварию».

«Я привез в «Спартак» предложение из Германии по Егору Титову. Дело было еще до ввода евро, в ходу были немецкие марки. Немцы хотели купить Титова за 15 миллионов марок. «Спартак» готов был сразу продать, но за 25, не меньше. И отказал.

А через два месяца, после неудачного выступления ранней весной в еврокубках, со мной связались из «Спартака» и спросили, могу ли я узнать: предложение ещe в силе? Если да – продаем. Покупатель ответил – нет, оно уже устарело, но за три-четыре миллиона можем подумать.

Почему за такой короткий срок так упала цена? Есть много причин. Во-первых, покупатель наверняка после отказа начал пристальнее следить за другими кандидатами, вполне возможно, с кем-то уже вел переговоры или даже договорился.

Во-вторых, не исключаю, что после неудачных игр «Спартака» в Европе он подметил какие-то качества Титова, которые повлияли на их понимание цены. В общем, продавец рискнул, но не угадал. Но бывает и наоборот – потом за 25+ миллионов продают», – заявил агент.