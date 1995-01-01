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    «РБ-Спорт»: «Химки» подали документы на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ»

    «Химки» подали в РФС документы на лицензирование.

    По информации «Рейтинга Букмекеров», документы поданы на получение лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ. Таким образом, в клубе еще не решили, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне. Рассмотрение заявок должно пройти на следующей неделе.

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что с приходом нового владельца – бизнесмена Сергея Ломакина – клуб станет новым юридическим лицом и будет играть в ФНЛ. Также сообщалось, что «Химки» покинет главный тренер Сергей Юран.

    Сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Подмосковная команда заняла в турнире второе место и получила путевку в РПЛ.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1243

      evgevg13 2 часа назад

      прям, как в институт поступают- куда- нибудь, да возьмут

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