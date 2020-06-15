«РБ-Спорт»: «Химки» подали документы на лицензирование и в РПЛ, и в ФНЛ»

«Химки» подали в РФС документы на лицензирование.

Документы поданы на получение лицензии для участия в РПЛ и ФНЛ. Таким образом, в клубе еще не решили, где «Химки» будут выступать в следующем сезоне. Рассмотрение заявок должно пройти на следующей неделе.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что с приходом нового владельца – бизнесмена Сергея Ломакина – клуб станет новым юридическим лицом и будет играть в ФНЛ. Также сообщалось, что «Химки» покинет главный тренер Сергей Юран.

Сезон в ФНЛ был завершен досрочно. Подмосковная команда заняла в турнире второе место и получила путевку в РПЛ.