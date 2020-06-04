«Химки» после смены владельца намерены сменить главного тренера и спортивного директора

Бизнесмен Сергей Ломакин, который с высокой долей вероятности станет владельцем «Химок», собирается внести кадровые изменения в тренерский штаб и менеджмент клуба.

По информации «Матч ТВ», новым спортивным директором, скорее всего, станет Алексей Зинин, известный по работе в «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре».

Пост главного тренера после доигровки Кубка России должен покинуть Сергей Юран, который возглавляет команду с конца января этого года.

Ожидается, что в новый тренерский штаб «Химок» войдут работающие в «Родине» Денис Лактионов, Максим Калиниченко и Александр Филимонов.

Команда финишировала на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона, однако от повышения в классе намерена отказаться.