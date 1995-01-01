«Химки» после смены владельца намерены сменить главного тренера и спортивного директора

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Бизнесмен Сергей Ломакин, который с высокой долей вероятности станет владельцем «Химок», собирается внести кадровые изменения в тренерский штаб и менеджмент клуба.
По информации «Матч ТВ», новым спортивным директором, скорее всего, станет Алексей Зинин, известный по работе в «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре».
Пост главного тренера после доигровки Кубка России должен покинуть Сергей Юран, который возглавляет команду с конца января этого года.
Ожидается, что в новый тренерский штаб «Химок» войдут работающие в «Родине» Денис Лактионов, Максим Калиниченко и Александр Филимонов.
Команда финишировала на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона, однако от повышения в классе намерена отказаться.