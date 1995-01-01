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    «Химки» после смены владельца намерены сменить главного тренера и спортивного директора

    Бизнесмен Сергей Ломакин, который с высокой долей вероятности станет владельцем «Химок», собирается внести кадровые изменения в тренерский штаб и менеджмент клуба.

    По информации «Матч ТВ», новым спортивным директором, скорее всего, станет Алексей Зинин, известный по работе в «Спартаке», «Локомотиве» и «Краснодаре».

    Пост главного тренера после доигровки Кубка России должен покинуть Сергей Юран, который возглавляет команду с конца января этого года.

    Ожидается, что в новый тренерский штаб «Химок» войдут работающие в «Родине» Денис Лактионов, Максим Калиниченко и Александр Филимонов.

    Команда финишировала на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона, однако от повышения в классе намерена отказаться.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6

      aleksandrovz 1 час назад

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      -2
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      Рейтинг: -70

      Фанат Рубина 1 час назад

      по отношению к юрану это неправильно.. жаль мужика будет, да и пропадет интерес матча химки-уфа тогда и пресс конференция Юрана-Евсеева

      0
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      Рейтинг: +1195

      Питерский князь 3 часа назад

      Как хорошо, что к власти пришел Путин. Закрыли несколько клубов из мАсквы, в том числе мАсква. пока гигимония!

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      Рейтинг: +8924

      ufos73 > Питерский князь 2 часа назад

      А после его ухода, закроют Газпозор для Питера... Вот это будет анекдот! )))

      4
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      Рейтинг: +155

      Маленький > Питерский князь 1 час назад

      Во всех твоих проблемах Москва виновата?

      1
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      Рейтинг: +1348

      Cleaner 3 часа назад

      Филя с Калиной в тренерах к победам не приведут.

      0
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      Рейтинг: +914

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Бедный Юран.
      очередной пинок под...
      Уже даже не смешно.

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