Тренер «Сочи» Федотов – о форме Кокорина: «Верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о физической форме нападающего своей команды Александра Кокорина.

«Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях», – сказал Федотов.

«Сочи» в феврале арендовал форварда у «Зенита».

В четырех матчах в составе южан Кокорин забил три гола и сделал один ассист.

Этим летом игрок может стать свободным агентом.

Федотов – о Рами в «Сочи»: «Получилось не совсем удачно»