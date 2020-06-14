Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Тренер «Сочи» Федотов – о форме Кокорина: «Верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о физической форме нападающего своей команды Александра Кокорина.

    «Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях», – сказал Федотов.

    • «Сочи» в феврале арендовал форварда у «Зенита».
    • В четырех матчах в составе южан Кокорин забил три гола и сделал один ассист.
    • Этим летом игрок может стать свободным агентом.

    Федотов – о Рами в «Сочи»: «Получилось не совсем удачно»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru