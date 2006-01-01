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    Сульшер сравнил Санчеса с диваном и стулом

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поговорил о перспективах форварда Алексиса Санчеса, находящегося в аренде в «Интере». Норвежец сравнил игрока с мебелью.

    «Украшая гостиную, вы берете хороший стул или хороший диван, но есть вероятность, что в общий интерьер они не впишутся. Успех каждого футболиста зависит от него самого. «Юнайтед» мыслит только серьезными успехами», – цитирует Сульшера Goal.

    • Англичане купили Санчеса у «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
    • Санчес провел в сезоне за «Интер» 16 матчей, забил гол.
    • Как пишет Football Italia, в продолжении сотрудничества с чилийцем не заинтересован ни «Интер», ни «Юнайтед».

    Источник: Goal

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