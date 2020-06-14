Сульшер сравнил Санчеса с диваном и стулом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поговорил о перспективах форварда Алексиса Санчеса, находящегося в аренде в «Интере». Норвежец сравнил игрока с мебелью.
«Украшая гостиную, вы берете хороший стул или хороший диван, но есть вероятность, что в общий интерьер они не впишутся. Успех каждого футболиста зависит от него самого. «Юнайтед» мыслит только серьезными успехами», – цитирует Сульшера Goal.
- Англичане купили Санчеса у «Арсенала» в январе 2018 года за 34 миллиона евро.
- Санчес провел в сезоне за «Интер» 16 матчей, забил гол.
- Как пишет Football Italia, в продолжении сотрудничества с чилийцем не заинтересован ни «Интер», ни «Юнайтед».
Источник: Goal