Николич: «Важно, к чему мы придем 22 июля. Впереди восемь финалов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после первой тренировки с новой командой.

«Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс.

Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал серб.