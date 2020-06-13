Николич: «Важно, к чему мы придем 22 июля. Впереди восемь финалов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после первой тренировки с новой командой.
«Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс.
Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал серб.
- «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
- Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
- После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Источник: Официальный сайт «Локомотива»