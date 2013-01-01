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    Николич: «Важно, к чему мы придем 22 июля. Впереди восемь финалов»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после первой тренировки с новой командой.

    «Я очень рад быть здесь. Это совершенно новая жизнь, особенно после двух недель изоляции в отеле. Я счастлив наконец-то приехать в Баковку, познакомиться со всеми игроками, с работниками клуба и начать тренировочный процесс.

    Первые впечатления очень позитивные, но они не так важны. Важно, к чему мы придем 22 июля. Все мои мысли сейчас об этом. Впереди восемь матчей – восемь финалов. Мы хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне», – сказал серб.

    • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
    • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
    • После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1516

      anri1703 12 минут назад

      хотел бы локо в лч (руководители точнее) оставили бы Палыча как минимум до конца сезона а сейчас начнется распил в межсезонье

      0
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      Рейтинг: +2434

      mutabor0992 42 минуты назад

      Команда может тебе не 8 финалов,а 8 сливов организовать...Чтобы показать руководству что и как.

      1
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      Рейтинг: +51

      Руслан ДСЛЦЗ > mutabor0992 26 минут назад

      может, но не будет

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