Николич и его помощники познакомились с игроками «Локомотива»

Сегодня, 13 июня, на базе в Баковке состоялось знакомство нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича и его штаба с командой.

Сербский специалист в ходе общения с футболистами заявил, что главная задача на остаток сезона – попасть в Лигу чемпионов.

«Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина .

. Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».

После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.