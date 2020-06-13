Николич и его помощники познакомились с игроками «Локомотива»

Сегодня, 13 июня, на базе в Баковке состоялось знакомство нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича и его штаба с командой.
Сербский специалист в ходе общения с футболистами заявил, что главная задача на остаток сезона – попасть в Лигу чемпионов.
- «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
- Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
- После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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Источник: Официальный твиттер «Локомотива»