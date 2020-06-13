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    Николич и его помощники познакомились с игроками «Локомотива»

    Сегодня, 13 июня, на базе в Баковке состоялось знакомство нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича и его штаба с командой.

    Сербский специалист в ходе общения с футболистами заявил, что главная задача на остаток сезона – попасть в Лигу чемпионов.

    • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
    • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
    • После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +347

      Proker 14 минут назад

      Схемы одни те же, угробить Российский футбол

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      Рейтинг: +2052

      кошмарик 48 минут назад

      незачёт!!! не оглашены суммы предназначенные к распилу и конечные получатели бабла(кому и сколько).. и есть ли у этих тренеришек обратный билет с открытой датой?

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      Рейтинг: +1129

      Romantic2010 49 минут назад

      Чем чёрт не шутит, может и выстрелит!

      0
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      Рейтинг: +6947

      ilichkadr 1 час назад

      Схема «2+2» очень даже интересная. Два года выплаты по контракту гарантированы, хотя и одного сезона достаточно, чтобы из команды сделать отстой.

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      Рейтинг: +3654

      BarStep 1 час назад

      Думаю сохранят свою 2-ю позицию… У Краснодара посложнее график будет, Ростов на выезде, Зенит дома., да и все мы видим как Краснодар сливается всегда в концовках каждого чемпа..

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      Рейтинг: +11354

      vladimir-7 1 час назад

      Ну вот, новый главный тренер Локомотива определил главную задачу,
      это попасть в ЛЧ, а до этого команда и руководство не знали об этом.
      Гениальное решение, а то гоняли мяч туда сюда без конкретной задачи.

      0
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      Рейтинг: +5181

      Литейный4 1 час назад

      В полку физруков пополнение. Гыгыгы

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      Рейтинг: +942

      фанат джигурды > Литейный4 43 минуты назад

      Гена-гальюнщик, никак ты физруком устроился?
      Работа так-то неплохая, но от исполнителя напрямую зависит, а он как-то ...

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      Рейтинг: +17

      vsespartak01 1 час назад

      что то какое то сомнение за выход в лч!в ходе сезона менять тренера когда команда вверху таблицы!

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