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  • Николич и его помощники познакомились с игроками «Локомотива»

Николич и его помощники познакомились с игроками «Локомотива»

13 июня 2020, 14:49
10

Сегодня, 13 июня, на базе в Баковке состоялось знакомство нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича и его штаба с командой.

Сербский специалист в ходе общения с футболистами заявил, что главная задача на остаток сезона – попасть в Лигу чемпионов.

  • «Локомотив» назначил Николича в мае вместо Юрия Семина.
  • Контракт между сторонами заключен по схеме «2+2».
  • После прилета из Белграда тренер и его помощники две недели находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (10)
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vsespartak01
1592049362
что то какое то сомнение за выход в лч!в ходе сезона менять тренера когда команда вверху таблицы!
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vladimir-7
1592051737
Ну вот, новый главный тренер Локомотива определил главную задачу, это попасть в ЛЧ, а до этого команда и руководство не знали об этом. Гениальное решение, а то гоняли мяч туда сюда без конкретной задачи.
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BarStep
1592051956
Думаю сохранят свою 2-ю позицию… У Краснодара посложнее график будет, Ростов на выезде, Зенит дома., да и все мы видим как Краснодар сливается всегда в концовках каждого чемпа..
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ilichkadr
1592052063
Схема «2+2» очень даже интересная. Два года выплаты по контракту гарантированы, хотя и одного сезона достаточно, чтобы из команды сделать отстой.
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Romantic2010
1592052884
Чем чёрт не шутит, может и выстрелит!
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кошмарик
1592052943
незачёт!!! не оглашены суммы предназначенные к распилу и конечные получатели бабла(кому и сколько).. и есть ли у этих тренеришек обратный билет с открытой датой?
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Proker
1592054946
Схемы одни те же, угробить Российский футбол
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zigbert
1592146902
Задачи определены. Осталось дождаться как будет выглядеть Локомотив под руководством нового тренера.
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