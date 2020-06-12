Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Геркус: «Не смог бы работать в «Спартаке»

12 июня 2020, 18:33
31

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Когда ты растeшь в абсолютном антагонизме к «Спартаку», это как Ланнистеры и Старки. Ну какой «Спартак»? Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. Людям рассказываешь – не верят.

У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи. Ты просто не можешь красное надевать, потому что на тебя люди начинают косо смотреть на улице: «Чувак, ты нормальный вообще?». Когда ты на это широко смотришь, то понимаешь: да бред какой-то, какое-то городское сумасшествие, как можно настолько шизануться. Еще раз: я нормально на это смотрю, но, когда ты живeшь там, тебя так воспитывают.

Хотел бы я, чтобы «Спартак» вылетел из чемпионата России? Нет. Мне нравятся болельщики «Спартака». Я смотрел дерби и на ЦСКА, и на «Открытии» – на «Открытии» меня реально прeт, мне там нравится, там офигенски! При этом я даже близко не болею за «Спартак».

Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в «Спартак» после того, что я сказал только что? Мне нравится их арена, нравится эта атмосфера, нравятся эти люди, но работать я там не смог бы», – сказал Геркус.

Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

В 2018 году Мещеряков заблокировал переход Дзюбы в «Локомотив» из-за плохого имиджа игрока

Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Геркус Илья
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1591977849
Герпес, нах ты нам сдался, кто тебя звал ? Иди, выгуливай падлу пуделя и зюбу.
Ответить
JTherry
1591978438
Не смог бы работать в «Спартаке» ...будто кто-то его туда звал... с локо разбирайся, готовься к суду, коррупционер...)
Ответить
Волька
1591979479
Герпес!Круто!Мне понравилось
Ответить
Томик
1591980088
Как быстро выросли "антагонисты". Я пойму, если это двадцатипятилетние - тридцатилетние будут рассказывать. До 2000 года Зенит и его болельщики и принципиальных соперников то своих не знали. Вырос он на этом, антагонист хренов.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1591981967
Не п**ди, в команде Федуна как раз такие "специалисты" и собраны, и бабло нехилое, тут недалеко напечатано сколько Цорн получает. Побежишь не оглядываясь, если позовёт. Лицемер, *****!
Ответить
MDAR
1591984759
Интересно получается, в красном за Спартак нет, нельзя. А в том же красном, за Локо можно... Интересная история, наерно придя в Локо он стал дальтоником. А если по чесноку, то пойдёт туда куда позовут, причем за деньги.
Ответить
Hektor 84
1592040263
Скорее хотел сказать хотел бы поработать да не зовут!
Ответить
Hektor 84
1592040421
От того и не верят что пиз да бол ты
Ответить
Волька
1592052417
Герпес!Дешевка
Ответить
zigbert
1592059241
При чем тут цвета. Разве работая в Локомотиве у него было плохо со зрением.
Ответить
Главные новости
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
4
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
1
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
1
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
8
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
3
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
13
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
1
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
Определен лучший форвард России
08:49
1
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
1
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
2
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
12
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
3
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
1
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
4
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
24
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
7
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+