Геркус: «Не смог бы работать в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Когда ты растeшь в абсолютном антагонизме к «Спартаку», это как Ланнистеры и Старки. Ну какой «Спартак»? Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. Людям рассказываешь – не верят.

У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи. Ты просто не можешь красное надевать, потому что на тебя люди начинают косо смотреть на улице: «Чувак, ты нормальный вообще?». Когда ты на это широко смотришь, то понимаешь: да бред какой-то, какое-то городское сумасшествие, как можно настолько шизануться. Еще раз: я нормально на это смотрю, но, когда ты живeшь там, тебя так воспитывают.

Хотел бы я, чтобы «Спартак» вылетел из чемпионата России? Нет. Мне нравятся болельщики «Спартака». Я смотрел дерби и на ЦСКА, и на «Открытии» – на «Открытии» меня реально прeт, мне там нравится, там офигенски! При этом я даже близко не болею за «Спартак».

Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в «Спартак» после того, что я сказал только что? Мне нравится их арена, нравится эта атмосфера, нравятся эти люди, но работать я там не смог бы», – сказал Геркус.

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