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    Геркус: «Не смог бы работать в «Спартаке»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о своем отношении к «Спартаку».

    «Когда ты растeшь в абсолютном антагонизме к «Спартаку», это как Ланнистеры и Старки. Ну какой «Спартак»? Ты на красное просто смотреть не можешь. Когда ты живешь в Ленинграде, это просто не объяснить. Людям рассказываешь – не верят.

    У меня до 40 лет не было ни одной красной вещи. Ты просто не можешь красное надевать, потому что на тебя люди начинают косо смотреть на улице: «Чувак, ты нормальный вообще?». Когда ты на это широко смотришь, то понимаешь: да бред какой-то, какое-то городское сумасшествие, как можно настолько шизануться. Еще раз: я нормально на это смотрю, но, когда ты живeшь там, тебя так воспитывают.

    Хотел бы я, чтобы «Спартак» вылетел из чемпионата России? Нет. Мне нравятся болельщики «Спартака». Я смотрел дерби и на ЦСКА, и на «Открытии» – на «Открытии» меня реально прeт, мне там нравится, там офигенски! При этом я даже близко не болею за «Спартак».

    Но работать я в жизни туда не пойду. Как я могу пойти в «Спартак» после того, что я сказал только что? Мне нравится их арена, нравится эта атмосфера, нравятся эти люди, но работать я там не смог бы», – сказал Геркус.

    Геркус – об интересе «Тоттенхэма» к Дзюбе: «Знаю достоверно, что Моуринью его хотел»

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    Источник: Ютуб-канал «Футбольный Хейт»

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +17019

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Не п**ди, в команде Федуна как раз такие "специалисты" и собраны, и бабло нехилое, тут недалеко напечатано сколько Цорн получает. Побежишь не оглядываясь, если позовёт. Лицемер, *****!

      0
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      Рейтинг: +8982

      ufos73 40 минут назад

      Все праздники от счастья пить буду! ))

      0
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      Рейтинг: +3410

      Борат 59 минут назад

      Стыдно за пищевик !
      Никто не хочет быть рабом-пид0₽асом !
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +2686

      Томик 1 час назад

      Как быстро выросли "антагонисты". Я пойму, если это двадцатипятилетние - тридцатилетние будут рассказывать. До 2000 года Зенит и его болельщики и принципиальных соперников то своих не знали. Вырос он на этом, антагонист хренов.

      0
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      Рейтинг: +373

      valkam72 > Томик 30 минут назад

      До 2000 у синита были принципиальные соперники из числа выживающих в высшей лиге, к коим относился и сам позорняк синит.

      1
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      Рейтинг: +57319

      Chernyi Lis 1 час назад

      смог бы если бы сумма заинтересовала

      0
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      Рейтинг: -38

      Волька 1 час назад

      Герпес!Круто!Мне понравилось

      1
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      Рейтинг: +4679

      JTherry 1 час назад

      Не смог бы работать в «Спартаке»
      ...будто кто-то его туда звал... с локо разбирайся, готовься к суду, коррупционер...)

      2
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      Рейтинг: +301

      NewLife 1 час назад

      Герпес, нах ты нам сдался, кто тебя звал ? Иди, выгуливай падлу пуделя и зюбу.

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      Рейтинг: +565

      Puddle 1 час назад

      В тарасоффке тяжело работать: свиньи в грязи, дезеувы, визг постоянный

      0
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      Рейтинг: -38

      Волька > Puddle 1 час назад

      Pudla бомжатиной завоняло

      1
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