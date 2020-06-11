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Орлов: «Вагнера Лава в ЦСКА точно не будет»

11 июня 2020, 23:24
8

Комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий Вагнер Лав не вернется в ЦСКА.

«Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Уже где-то проскочила его фотография, посмотрите – это уже очень взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется», – сказал Орлов.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • На прошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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AleSan4es
1591911725
Как же боятся бомжеградские)
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vladimir-7
1591940437
Питерский орёл с куриной ж.опой уже зассал. В Газпроме думу думают, как до открытия трансферного окна, придумать отказ оформить переход в ЦСКА Вагнера Лава.
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житель СПб
1591985749
Откуда такая уверенность? Не проколется в своих предположениях?
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житель СПб
1591986264
Уважаемые болельщики ЦСКА! Не поливайте грязью оппонентов до боя. Это не соответствует традициям и принципам военных людей. Игра будет интересной и пусть победит сильнейший на тот момент. Честь имею!
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Hektor 84
1592038800
Птица закукарекала! Ваш Шлюба еще медлительней Вагнера и в ворота мячом раза с пятого попадает! А Зе Болотный даже манекен с мячом обвести не может. А ты Орлуша еще что то про Вагнера вякаешь. А зп они получают существенно выше бразильца. А он в свои престарелые годы и забивает существенно больше. А отважный лев забивает только сан Марино и саудовской Аравии. И уже герой! В советские времена Шлюбу вместе с тобой засмеяли бы.
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