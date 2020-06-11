Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Орлов: «Вагнера Лава в ЦСКА точно не будет»

    Комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий Вагнер Лав не вернется в ЦСКА.

    «Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Уже где-то проскочила его фотография, посмотрите – это уже очень взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется», – сказал Орлов.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • На прошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

    Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

    Источник: «Эхо Москвы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2020 23:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      AleSan4es 41 минуту назад

      Как же боятся бомжеградские)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru