Орлов: «Вагнера Лава в ЦСКА точно не будет»

Комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий Вагнер Лав не вернется в ЦСКА.

«Вагнер Лав уже не вернется в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Уже где-то проскочила его фотография, посмотрите – это уже очень взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернется», – сказал Орлов.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

На прошлой неделе Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом» и получил статус свободного агента.

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