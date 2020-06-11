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    Семеду отстранили от тренировок «Барселоны». Он нарушил медицинский протокол Ла Лиги

    Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду в ближайшее время не сможет тренироваться с командой.

    По информации Marca, футболиста отстранили от занятий за нарушение медицинского протокола Ла Лиги.

    Португалец посетил вечеринку, на которой присутствовало более 20 человек без защитных масок. Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях.

    Семеду разрешат вернуться к тренировкам только после того, как станут известны результаты его анализа на коронавирус.

    • В текущем сезоне игрок провел за «Барсу» 29 матчей и сделал пять результативных передач.
    • Каталонцы в субботу сыграют первый после паузы матч чемпионата Испании. Соперник – «Мальорка».

    Источник: Marca

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