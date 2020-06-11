Семеду отстранили от тренировок «Барселоны». Он нарушил медицинский протокол Ла Лиги

Защитник «Барселоны» Нельсон Семеду в ближайшее время не сможет тренироваться с командой.

По информации Marca, футболиста отстранили от занятий за нарушение медицинского протокола Ла Лиги.

Португалец посетил вечеринку, на которой присутствовало более 20 человек без защитных масок. Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях.

Семеду разрешат вернуться к тренировкам только после того, как станут известны результаты его анализа на коронавирус.