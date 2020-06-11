Вагнер Лав: «Русские приняли меня таким, какой я есть. Мне не пришлось ломать характер»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что победа в Кубке УЕФА в 2005 году помогла ему окончательно адаптироваться в России.

«Это была вишенка на торте. Торт был испечен, но чего-то не хватало. Именно эта победа и позволила мне почувствовать: «Я на своем месте, там, где должен быть. Поступали предложения из европейских клубов, но президент меня не отпускал. И я сказал себе: «Я в нужном месте. Мне тут рады, здесь я дома».

Мне было комфортно со всеми. Я парень улыбчивый, экстраверт, жизнь у меня бьет ключом, и мне было там легко. Когда мы выигрывали матч или турнир, я праздновал, веселился, танцевал самбу... Русские приняли меня таким, какой я есть. Мне не пришлось ломать характер. Не пришлось приспосабливаться, чтобы стать своим. Меня в России приняли таким, каким я был всегда.

Когда я танцевал самбу или громко пел, местные не заморачивались, просто говорили: «Пускай его. Он выйдет на поле и сделает свое дело». И это здорово. Хочу сказать спасибо за то, что приняли меня, позволили провести там столько лет и почувствовать себя счастливым, выиграв столько титулов», – сказал Вагнер Лав.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»