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    Вагнер Лав: «Русские приняли меня таким, какой я есть. Мне не пришлось ломать характер»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что победа в Кубке УЕФА в 2005 году помогла ему окончательно адаптироваться в России.

    «Это была вишенка на торте. Торт был испечен, но чего-то не хватало. Именно эта победа и позволила мне почувствовать: «Я на своем месте, там, где должен быть. Поступали предложения из европейских клубов, но президент меня не отпускал. И я сказал себе: «Я в нужном месте. Мне тут рады, здесь я дома».

    Мне было комфортно со всеми. Я парень улыбчивый, экстраверт, жизнь у меня бьет ключом, и мне было там легко. Когда мы выигрывали матч или турнир, я праздновал, веселился, танцевал самбу... Русские приняли меня таким, какой я есть. Мне не пришлось ломать характер. Не пришлось приспосабливаться, чтобы стать своим. Меня в России приняли таким, каким я был всегда.

    Когда я танцевал самбу или громко пел, местные не заморачивались, просто говорили: «Пускай его. Он выйдет на поле и сделает свое дело». И это здорово. Хочу сказать спасибо за то, что приняли меня, позволили провести там столько лет и почувствовать себя счастливым, выиграв столько титулов», – сказал Вагнер Лав.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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