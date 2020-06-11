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  • Кашшаи: «В будущем у каждой девушки-арбитра будет шанс работать в Премьер-лиге»

Кашшаи: «В будущем у каждой девушки-арбитра будет шанс работать в Премьер-лиге»

11 июня 2020, 21:44
7

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи порассуждал о том, когда на матчах чемпионата России будут работать арбитры женского пола.

«Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В еe задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта.

20 июня для 29 женщин-судей будет проведeн онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС. Женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорош, то через пару лет смогут работать и в профессиональных лигах.

Что касается стереотипа, что женщина не может быть хороша в мужском футболе, это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль – она судит матчи в Премьер-лиге, пару недель назад обслуживала матч «Шахтeр»«Динамо» Киев. Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции.

Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-лиге. Я буду очень рад, если это произойдeт», – сказал Кашшаи.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Кашшаи Виктор
Комментарии (7)
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mutabor0992
1591904681
А зачем?Мало того,что какого то иноземного полупокера позвали...Так еще и это.На буй!!!Пусть девочки девочек судят.
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TOL47
1591905804
сейчас модно ***** везде главными ставить, как же без них?
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Томик
1591938752
Хрень какая-то. А как же н.егры? Они будут иметь возможность судить в Премьер лиге?? Это расовая и половая дискриминация - п.здец всем памятникам Колумба в России.
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Томик
1591938874
Вы охренели, модераторы бомбардира?? Тут всякие алармы с боратами чушь пишут годами, а вы слово "н.е.г.р." запикиваете. С ума сошли?
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vladimir-7
1591939561
В РПЛ уже может судить опытная судья, которая судила Кокорина и Мамаева. А через пару лет её на точку поставить "мамочкой".
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