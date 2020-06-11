Кашшаи: «В будущем у каждой девушки-арбитра будет шанс работать в Премьер-лиге»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи порассуждал о том, когда на матчах чемпионата России будут работать арбитры женского пола.

«Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В еe задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта.

20 июня для 29 женщин-судей будет проведeн онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС. Женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорош, то через пару лет смогут работать и в профессиональных лигах.

Что касается стереотипа, что женщина не может быть хороша в мужском футболе, это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль – она судит матчи в Премьер-лиге, пару недель назад обслуживала матч «Шахтeр» – «Динамо» Киев. Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции.

Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-лиге. Я буду очень рад, если это произойдeт», – сказал Кашшаи.

Арбитры РПЛ получили авансом более 200 тысяч рублей во время паузы в сезоне