Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Кашшаи: «В будущем у каждой девушки-арбитра будет шанс работать в Премьер-лиге»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи порассуждал о том, когда на матчах чемпионата России будут работать арбитры женского пола.

    «Мы бы хотели развивать женское судейство, именно поэтому Анастасия Пустовойтова начала работать в нашем департаменте с марта. В еe задачи входит поиск женщин-арбитров в регионах России. Уверен, есть много молодых девушек, любящих футбол и находящихся в хорошей физической форме. Возможно, кто-то из них уже занимался футболом, волейболом или другим видом спорта.

    20 июня для 29 женщин-судей будет проведeн онлайн-семинар, организованный ФИФА и РФС. Женщины, как и мужчины, будут начинать с низших лиг. Если уровень будет достаточно хорош, то через пару лет смогут работать и в профессиональных лигах.

    Что касается стереотипа, что женщина не может быть хороша в мужском футболе, это можно изменить. На Украине есть топ-арбитр Екатерина Монзуль – она судит матчи в Премьер-лиге, пару недель назад обслуживала матч «Шахтeр»«Динамо» Киев. Есть женщины-судьи, работающие в первых лигах Германии, Франции.

    Я не говорю, что на следующей неделе мы увидим женщину-рефери в РПЛ, но в будущем у каждой девушки будет шанс работать в Премьер-лиге. Я буду очень рад, если это произойдeт», – сказал Кашшаи.

    Арбитры РПЛ получили авансом более 200 тысяч рублей во время паузы в сезоне

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4198

      TOL47 13 минут назад

      сейчас модно ***** везде главными ставить, как же без них?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -48

      Фанат Рубина 30 минут назад

      да уж лучше девушки чем пузатые дауны в лице вилковых всяких....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2432

      mutabor0992 32 минуты назад

      А зачем?Мало того,что какого то иноземного полупокера позвали...Так еще и это.На буй!!!Пусть девочки девочек судят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5159

      Литейный4 1 час назад

      Скоро значит девахи арбитры будут судить девчонок из Тарасовки. Гыгыгы

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru