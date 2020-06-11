Арбитры РПЛ получили авансом более 200 тысяч рублей во время паузы в сезоне

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи рассказал, какие выплаты получали арбитры во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса.

«Арбитры не получали гонораров за обслуживание матчей – притом что базовая зарплата судьи РПЛ составляет 30 тысяч рублей в месяц. Это маленькие деньги. Ситуация очень тяжeлая, поэтому я попросил РФС выплатить всем судьям – и РПЛ, и ФНЛ, и ПФЛ – аванс, и мне пошли навстречу. Это отличный шаг со стороны футбольного союза.

В марте, апреле и мае арбитры получили не только 30 тысяч рублей, но и деньги за матчи. В РПЛ это 100 050 рублей за работу на одной игре, в ФНЛ – 30 450 рублей, в ПФЛ – 10 440 рублей, мы заплатили гонорар за два матча. Аванс будет удерживаться частями, судьи не будут работать без гонорара, просто сумма за последующие месяцы будет немного меньше», – сказал Кашшаи.