Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Мостовой: «Мог перейти в «Реал», но не получилось»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

    «Мог ли я когда-то перейти в «Реал»? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов.

    Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». Я говорю: «Давайте, с удовольствием». И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, «Реал» не заплатит». Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги», – сказал Мостовой.

    • Речь идет о 1999 году, когда россиянин выступал за «Сельту».
    • За галисийский клуб Мостовой играл на протяжении восьми лет (1996-2004).

    Источник: Ютуб-канал «ФУХ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1023

      spam2009 1 час назад

      Я тоже мог перейти в реал но не получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Romantic2010 1 час назад

      Я: Мог стать голливудской супер звездой, но не получилось.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru