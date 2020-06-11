Мостовой: «Мог перейти в «Реал», но не получилось»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

«Мог ли я когда-то перейти в «Реал»? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов.

Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». Я говорю: «Давайте, с удовольствием». И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, «Реал» не заплатит». Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги», – сказал Мостовой.