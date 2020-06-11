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Мостовой: «Мог перейти в «Реал», но не получилось»

11 июня 2020, 11:39
4

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой рассказал о своем несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

«Мог ли я когда-то перейти в «Реал»? Мог, да. Но не получилось. Мне тогда был 31 год. За меня специально запросили большие деньги, зная, что «Реал» за 31-летнего футболиста такие деньги не отдаст. Были переговоры, да. Общались, было пару ужинов.

Агент Мичела Сальгадо, с которым мы дружили и который уже на тот момент был в «Реале», сказал: «Давай в «Реал» тебя». Я говорю: «Давайте, с удовольствием». И начались разговоры, пошло-поехало. Было пару звонков менеджера президенту нашего клуба. Потом мне менеджер сказал: «Такую сумму, которую они хотят, «Реал» не заплатит». Речь шла о 20 миллионах. На тот момент за 31-летнего футболиста это были большие деньги», – сказал Мостовой.

  • Речь идет о 1999 году, когда россиянин выступал за «Сельту».
  • За галисийский клуб Мостовой играл на протяжении восьми лет (1996-2004).

Источник: Ютуб-канал «ФУХ»
Испания. Примера Реал Сельта Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Romantic2010
1591866162
Я: Мог стать голливудской супер звездой, но не получилось.
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spam2009
1591866296
Я тоже мог перейти в реал но не получилось
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Hektor 84
1591890378
В сельте та и в целом в Европе провел успешную карьеру! Может и к лучшему что не перешел в Реал. Зато в Виго был местной звездой. Не то что нынешние российские игроки ждут предложений сразу от Реала или барсы, ман сити. Или как керж, Павлюченко, Аршавин и Жирков. Посадили на лавку и они сдулись, и в рпл бегом побежали.
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lipatov32
1591891196
Ай да я, ай да молодец!!!)))
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