Шунин: «Читал, что «Динамо» чуть ли не больше всех пострадало от коронавируса»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о том, как коронавирус повлиял на его команду.

– В каком составе сейчас тренируется «Динамо»? Легионеры уже присоединились к команде?

– У нас действительно много тех, кто переболел. Я читал, что наша команда чуть ли не больше всех пострадала от коронавируса. В принципе ничего удивительного здесь нет, потому что многие находились в Москве. Все легионеры вернулись, некоторые уже прошли карантин и тренируются. Потихоньку команда собирается, практически все уже работают по группам.

– А игроки между собой обсуждали новости о зараженных в «Динамо»?

– Конечно. Давайте я расскажу, как мы через это проходили. Когда стало известно о возобновлении сезона, наше руководство договорилось о том, чтобы мы всей командой сдали анализы. Каждому футболисту назначили день и время, когда он должен приехать на базу. Это было с разницей в десять минут – мы сдавали анализы и уезжали. Никаких контактов между нами, персоналом и сотрудниками не было.

У нас брали анализ крови на антитела – стало понятно, кто уже переболел, а кто сейчас может заразиться. Через день взяли мазки из носа и рта. Вечерами в это же время мы тренировались по видео. Только после этого всем, кто здоров, разрешили пройти медобследование и начать заниматься вместе.

Среди игроков «Динамо» коронавирусом переболели Роман Евгеньев , Сильвестр Игбун и Дэвид Сангаре .

, и . Также COVID-19 был обнаружен у председателя совета директоров клуба Юрия Соловьева и нескольких членов тренерского штаба.

и нескольких членов тренерского штаба. По итогам 22 туров команда идет в РПЛ на шестом месте.

Шунин – о новичках «Динамо»: «Сюда плохие игроки не попадают. Не каждый может раскрыться – тот же Смолов»