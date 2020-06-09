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    Шунин – о новичках «Динамо»: «Сюда плохие игроки не попадают. Не каждый может раскрыться – тот же Смолов»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о молодых футболистах, попадавших в систему московского клуба.

    «В «Динамо» плохие футболисты не попадают. Другое дело, что это большой клуб с традициями – не каждый может раскрыться. Тот же Федя Смолов. В какой-то момент у него не все получалось, но он ушел и в другой команде стал лучшим бомбардиром.

    Сейчас у нас много хороших игроков. Тот же Себа (Шиманьски) – молодой, индивидуально сильный. У него еще все впереди, он себя проявит», – сказал Шунин.

    • Смолов играл в «Динамо» в 2006-15 годах. В составе «Краснодара» форвард дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.
    • Шунин всю карьеру проводит в «Динамо». Москвичи идут в РПЛ шестыми.

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: -73

      Аденн 11 минут назад

      вроде статья о Динамо, а стыдно за педикулезный бЗенитец, этот бесполезный клуп.

      0
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      Рейтинг: +51

      Руслан ДСЛЦЗ 26 минут назад

      Смолов - легенда Динамо 00)))00))

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