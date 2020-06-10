Шунин – о новичках «Динамо»: «Сюда плохие игроки не попадают. Не каждый может раскрыться – тот же Смолов»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о молодых футболистах, попадавших в систему московского клуба.

«В «Динамо» плохие футболисты не попадают. Другое дело, что это большой клуб с традициями – не каждый может раскрыться. Тот же Федя Смолов. В какой-то момент у него не все получалось, но он ушел и в другой команде стал лучшим бомбардиром.

Сейчас у нас много хороших игроков. Тот же Себа (Шиманьски) – молодой, индивидуально сильный. У него еще все впереди, он себя проявит», – сказал Шунин.