Игроки «Локомотива» вылечились от коронавируса

«Локомотив» сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки команды уже здоровы. Часть из них приступила к работе.

«Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение «Локомотива» в Баковке, чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.

Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.

Тесты показали, что коронавирусной инфекции в организме футболистов больше нет», – написала пресс-служба москвичей.