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    Игроки «Локомотива» вылечились от коронавируса

    «Локомотив» сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки команды уже здоровы. Часть из них приступила к работе.

    «Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение «Локомотива» в Баковке, чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.

    Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.

    Тесты показали, что коронавирусной инфекции в организме футболистов больше нет», – написала пресс-служба москвичей.

    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
    • 21 июня команда сыграет против «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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