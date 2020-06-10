Игроки «Локомотива» вылечились от коронавируса

«Локомотив» сообщил, что все заразившиеся коронавирусом игроки команды уже здоровы. Часть из них приступила к работе.
«Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение «Локомотива» в Баковке, чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам.
Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде.
Тесты показали, что коронавирусной инфекции в организме футболистов больше нет», – написала пресс-служба москвичей.
- «Локомотив» в РПЛ идет вторым.
- 21 июня команда сыграет против «Оренбурга» в 23-м туре РПЛ.
- По всему миру от коронавируса умерло более 414000 человек.
Источник: официальный сайт «Локомотива»