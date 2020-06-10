Журналист Конов: «Все матчи 23 тура РПЛ покажут бесплатно по «Матч ТВ»

«Матч ТВ» проведет бесплатные трансляции всех матчей 23 тура РПЛ, сообщил журналист Василий Конов.

«По моей информации, все матчи 23 тура РПЛ планируют показать в федеральном (бесплатном) эфире «Матч ТВ». Договорeнности достигнуты, сетка ушла в печать.

Основной футбольно-рейтинговый удар «Матч» планирует нанести в субботу, 20 июня, поставив в прямом эфире нон-стопом:

13:55 – «Урал» – «Рубин»;

16:25 – «Арсенал» – «Спартак»;

18:25 – ЦСКА – «Зенит».

Между первой и второй трансляцией и после матча вечерних хедлайнеров студии с экспертами и разборами игр», – написал инсайдер в телеграме.