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    Аленичев: «Приглашение Карреры в «Спартак» – это моя инициатива»

    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о приглашении в московский клуб Массимо Карреры.

    «После того, как я покинул «Спартак», я общался с Массимо в течение двух-трех месяцев. По сообщениям поздравляли друг друга с праздниками.

    Потом случайно встретились в Дубае, говорили о футболе. Ни для никого не секрет, что его приглашение в «Спартак» – это моя инициатива, у него богатый опыт, он играл за «Ювентус», помогал Конте.

    На переговоры мы полетели вместе с Родионовым во Францию, тогда был чемпионат Европы. Массимо с удовольствием согласился, подписал контракт и прилетел работать в «Спартак».

    Сейчас же я знаю, Каррера работает в АЕК и делает это достаточно успешно. Искренне желаю ему завоевать с командой чемпионство, как он это сделал в «Спартаке», – сказал Аленичев.

    • В августе 2016 года Каррера был назначен главным тренером «Спартака» после увольнения Аленичева.
    • В дебютном сезоне итальянец выиграл чемпионат России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Genz 48 минут назад

      Недостаток Димы,что сидит инертным молчаливым бревном на скамье во время матча. Смотрит на игру с потухшими глазами. Семин и Каррера всегда на ногах и на бровке кричат игрокам указаниЯ . Разное воздействие на игроков. При Диме игроки,как и сам Дима не тянут на результат. Лучше бы Дима сменил профессию

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15014

      bset 1 час назад

      Багаж свой в Дубае передал?

      4
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