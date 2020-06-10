Аленичев: «Приглашение Карреры в «Спартак» – это моя инициатива»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о приглашении в московский клуб Массимо Карреры.
«После того, как я покинул «Спартак», я общался с Массимо в течение двух-трех месяцев. По сообщениям поздравляли друг друга с праздниками.
Потом случайно встретились в Дубае, говорили о футболе. Ни для никого не секрет, что его приглашение в «Спартак» – это моя инициатива, у него богатый опыт, он играл за «Ювентус», помогал Конте.
На переговоры мы полетели вместе с Родионовым во Францию, тогда был чемпионат Европы. Массимо с удовольствием согласился, подписал контракт и прилетел работать в «Спартак».
Сейчас же я знаю, Каррера работает в АЕК и делает это достаточно успешно. Искренне желаю ему завоевать с командой чемпионство, как он это сделал в «Спартаке», – сказал Аленичев.
- В августе 2016 года Каррера был назначен главным тренером «Спартака» после увольнения Аленичева.
- В дебютном сезоне итальянец выиграл чемпионат России.