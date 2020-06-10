Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской»

Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о работе Дмитрия Аленичева в клубе из Красноярска.

«Аленичев отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз, позвонил сотрудникам клуба – на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Со слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии. Когда он пришел в сознание на следующий день, то первым делом выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Хотя буквально за неделю до этих событий как раз состоялось трехстороннее обсуждение – учредитель, директор клуба и главный тренер. Было принято решение доработать до конца года, а там уже сделать какие-то выводы о дальнейшем сотрудничестве».

Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона-2017/18, когда мы с треском упустили 10-очковый отрыв и с первого слетели на третье место, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в Хамаме», – рассказал Петровский.