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  • Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской»

Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской»

10 июня 2020, 10:45
16

Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о работе Дмитрия Аленичева в клубе из Красноярска.

«Аленичев отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз, позвонил сотрудникам клуба – на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Со слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии. Когда он пришел в сознание на следующий день, то первым делом выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Хотя буквально за неделю до этих событий как раз состоялось трехстороннее обсуждение – учредитель, директор клуба и главный тренер. Было принято решение доработать до конца года, а там уже сделать какие-то выводы о дальнейшем сотрудничестве».

Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона-2017/18, когда мы с треском упустили 10-очковый отрыв и с первого слетели на третье место, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в Хамаме», – рассказал Петровский.

  • Аленичев возглавял «Енисей» с 2017 по 2019-й.
  • Сейчас он безработный.

Источник: Фейсбук Дениса Петровского
Россия. Премьер-лига Енисей Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1591775811
При всём уважении к Аленичеву , это видно - по некоторым его интервью . )))))
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_Marqella_
1591776439
Интересно,даже если правда, зачем ЭТО Петровскому вытаскивать на публику???
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Маленький
1591778035
Можно помощником Шалимова устроиться. Вот тренерский тандем будет. И Гамулу консультантом
Ответить
JTherry
1591779392
а кто не любит прибухнуть хорошим пивом? рыба, потому что сама - закуска... Денис, для чего необходимо было об этом писать, кто тебя об этом просил? какими бы недостатками Аленичев не обладал, тебе до него, как до звезды...
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GreyDM
1591786092
мля, как бабка у подъезда...
Ответить
Соарес
1591798909
А раньше чего молчал?
Ответить
paracetamol
1591799795
Прилежный ученик Романцева!
Ответить
Hektor 84
1591806015
А что же не уволили по статье? Был повод. Та и времени прошло. Зачем об этом уже рассказывать?
Ответить
nemolod
1591808452
Не пьет только один верблюд-житель пустыни! (фраза Юрия Никулина в картине |"Дайте жалобную книгу|")
Ответить
zigbert
1591816476
Не хотелось бы что бы такие выдающиеся игроки и тренеры превращали свою жизнь в кошмар. Впрочем у Аленичева есть еще возможность оценить и выбраться из этой ситуации. Доказать всем и самому себе что он далеко не потерянный человек.
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