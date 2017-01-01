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    Экс-спортивный директор «Енисея»: «Аленичев любил прибухнуть. Ничего страшного, если только это происходит не в тренерской»

    Бывший спортивный директор «Енисея» Денис Петровский рассказал о работе Дмитрия Аленичева в клубе из Красноярска.

    «Аленичев отдыхал в одном питейном заведении, потом сел за руль клубного автомобиля и поехал по ночному Красноярску. Будучи остановленным патрулем ГИБДД первым делом как раз, позвонил сотрудникам клуба – на место приехал зам директора по фин-правовым вопросам, но к этому моменту Дмитрий Анатольевич отказался от освидетельствования. Как вы думаете, почему? Со слов моего коллеги, наш тренер был, мягко говоря, не в состоянии. Когда он пришел в сознание на следующий день, то первым делом выступил в прессе обвинив руководство клуба, что подстроили ситуацию. Хотя буквально за неделю до этих событий как раз состоялось трехстороннее обсуждение – учредитель, директор клуба и главный тренер. Было принято решение доработать до конца года, а там уже сделать какие-то выводы о дальнейшем сотрудничестве».

    Дмитрий Анатольевич вообще любил прибухнуть. Само по себе оно, наверное, ничего страшного, если только это происходит не в тренерской и у тебя там не забит холодильник «Шпатеном» под завязку, а администратор команды вместо подготовки к тренировке «шестерит» в магазинчик за поиском свежей рыбки. В весенней части сезона-2017/18, когда мы с треском упустили 10-очковый отрыв и с первого слетели на третье место, на одну из тренировок Дмитрий Анатольевич просто не смог выйти, потому что отмокал в восстановительном центре в Хамаме», – рассказал Петровский.

    • Аленичев возглавял «Енисей» с 2017 по 2019-й.
    • Сейчас он безработный.

    Источник: Фейсбук Дениса Петровского

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3375

      Борат 59 секунд назад

      ну слава богу хоть не задавил никого !

      0
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      Рейтинг: +4658

      JTherry 1 час назад

      а кто не любит прибухнуть хорошим пивом? рыба, потому что сама - закуска... Денис, для чего необходимо было об этом писать, кто тебя об этом просил? какими бы недостатками Аленичев не обладал, тебе до него, как до звезды...

      0
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      Рейтинг: +577

      Граф2019 > JTherry 28 минут назад

      действительно! а какая глядь на дороге ГИББББББЕееееедееее раставила? ату их...

      0
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      Рейтинг: +2757

      solodealer 1 час назад

      Какой-то...ГНИЛОВАТЫЙ ТЕКСТ...
      Если Аленичев ТАК УЖ НАГЛО И ДОЛГО БУХАЛ вместо работы... и...ИМЕННО ЭТО было причиной неудач клуба...то, что ж ТАК ДОЛГО тянули с увольнением? И, уж если уволили и "всё в клубе стало хорошо", зачем сейчас-то сор из избы...?))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +166

      Маленький 1 час назад

      Можно помощником Шалимова устроиться. Вот тренерский тандем будет. И Гамулу консультантом

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1367

      FRZZ 1 час назад

      Да уж, слабак. Уже никто серьезно относиться не будет.

      0
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      Рейтинг: +601

      _Marqella_ 1 час назад

      Интересно,даже если правда, зачем ЭТО Петровскому вытаскивать на публику???

      2
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      Рейтинг: +6925

      ilichkadr > _Marqella_ 1 час назад

      Дениска бывший журналист, насвинячил в соцсетях руководству клуба по полной. За что и был изгнан из клуба. Теперь пытается отмыться..........

      2
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      Рейтинг: +577

      Граф2019 > _Marqella_ 26 минут назад

      кусать хотеться...

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      Рейтинг: +23346

      VVM1964 2 часа назад

      При всём уважении к Аленичеву , это видно - по некоторым его интервью . )))))

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