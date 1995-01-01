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    После возобновления РПЛ игрокам запретят рукопожатия и выход на поле с детьми

    РФС рассказал, как будут проходить матчи РПЛ после возобновления сезона.

    В частности, команды будут выходить на поле отдельно друг от друга и без сопровождения детей. К матчам будут допускаться игроки без симптомов коронавируса и температурой ниже 37°C. Во время игр будут запрещены рукопожатия и объятия, а в подтрибуном помещении футболисты должны будут держать дистанцию друг от друга не менее двух метров.

    Что касается арбитров, то они будут назначаться без учета места проживания, чтобы добираться до мест проведения матча на личных автомобилях.

    • Рестарт РПЛ намечен на 19 июня. В турнире осталось провести восемь туров.
    • В чемпионате с 9-очковым отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Твиттер РФС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2727

      alarm 39 минут назад

      не приближайтесь к хрякам! переносчикам чумы, свиноблох и дезеувщины!

      2
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      Рейтинг: +411

      Puddle > alarm 21 минуту назад

      Дезеувирус передается только через тарасячью баню

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