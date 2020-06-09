После возобновления РПЛ игрокам запретят рукопожатия и выход на поле с детьми

РФС рассказал, как будут проходить матчи РПЛ после возобновления сезона.

В частности, команды будут выходить на поле отдельно друг от друга и без сопровождения детей. К матчам будут допускаться игроки без симптомов коронавируса и температурой ниже 37°C. Во время игр будут запрещены рукопожатия и объятия, а в подтрибуном помещении футболисты должны будут держать дистанцию друг от друга не менее двух метров.

Что касается арбитров, то они будут назначаться без учета места проживания, чтобы добираться до мест проведения матча на личных автомобилях.