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  • Орлов – об ошибке РФС: «Виноват не Дюков, а разгильдяйство менеджеров, которые не могут читать документы»

Орлов – об ошибке РФС: «Виноват не Дюков, а разгильдяйство менеджеров, которые не могут читать документы»

9 июня 2020, 17:38
8

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

«Полностью согласен со словами Дюкова, хотя минус тем, кто написал неправильный регламент. Он по спортивным причинам все сказал логично по отношению к «Спартаку». Раньше в правилах было, что всегда поровну должны играть, в этом всегда была спортивная справедливость.

Я не сомневаюсь в том, что, сейчас многие будут говорить про предвзятость, потому что ситуация скандальная из-за разгильдяйства менеджеров, которые составляли регламент. Что это за менеджеры, которые не могут читать документы? Они ничем не интересуются и сидят в своих кабинетах, это говорит о квалификации этих людей. Причем никогда не скажут про конкретные имена виновных. Эти виновные люди, не Дюков и не руководители какие-то, конечно, они подписывают бумаги, но те исполнители, которые подставляют и подводят — вот их нужно менять.

Слова Федуна про Вилкова? Леонид Федун президент и болельщик «Спартака», это его право так говорить. Был бы я владельцем «Спартака», то, наверное я тоже так сказал», — сказал Орлов.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дюков Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Hektor 84
1591713678
Ну вот без комментария Орлова прям не обойтись! Везде в каждой дырке затычка!
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NewLife
1591715628
Так, Дюкова назвал, теперь дальше: "адреса, пароли, явки?" , как говорит твой известный земляк. Все вы там одна шайка-лейка, а уж про Вилкова - засунь свой язык борату сам знаешь куда.
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DOCTOR PENALTY
1591715975
Это не разгильдяйство менеджеров, это уровень нашего потерянного поколения. Во всём так.
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ААМ
1591731197
Спам всегда ищет преференций.
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Дядя Серёжа
1591762713
Был бы Орлов хозяин Спартака...
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paracetamol
1591767601
Ну да, свини сейчас будут визжать как свинья.
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JTherry
1591771835
с Регламентом РФС, как с Конституцией - захотел дюк-off и "обнулил" под свой бомже-клуб((
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