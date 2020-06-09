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    Орлов – об ошибке РФС: «Виноват не Дюков, а разгильдяйство менеджеров, которые не могут читать документы»

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

    «Полностью согласен со словами Дюкова, хотя минус тем, кто написал неправильный регламент. Он по спортивным причинам все сказал логично по отношению к «Спартаку». Раньше в правилах было, что всегда поровну должны играть, в этом всегда была спортивная справедливость.

    Я не сомневаюсь в том, что, сейчас многие будут говорить про предвзятость, потому что ситуация скандальная из-за разгильдяйства менеджеров, которые составляли регламент. Что это за менеджеры, которые не могут читать документы? Они ничем не интересуются и сидят в своих кабинетах, это говорит о квалификации этих людей. Причем никогда не скажут про конкретные имена виновных. Эти виновные люди, не Дюков и не руководители какие-то, конечно, они подписывают бумаги, но те исполнители, которые подставляют и подводят — вот их нужно менять.

    Слова Федуна про Вилкова? Леонид Федун президент и болельщик «Спартака», это его право так говорить. Был бы я владельцем «Спартака», то, наверное я тоже так сказал», — сказал Орлов.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +17002

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Это не разгильдяйство менеджеров, это уровень нашего потерянного поколения. Во всём так.

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      Рейтинг: +239

      NewLife 22 минуты назад

      Так, Дюкова назвал, теперь дальше: "адреса, пароли, явки?" , как говорит твой известный земляк. Все вы там одна шайка-лейка, а уж про Вилкова - засунь свой язык борату сам знаешь куда.

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      Рейтинг: +3257

      Hektor 84 54 минуты назад

      Ну вот без комментария Орлова прям не обойтись! Везде в каждой дырке затычка!

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      Рейтинг: +14994

      bset 55 минут назад

      Что-то никто из Спартака не жаловался, когда матч с ЦСКА дома проводили.

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