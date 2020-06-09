Орлов – об ошибке РФС: «Виноват не Дюков, а разгильдяйство менеджеров, которые не могут читать документы»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» в Петербурге.

«Полностью согласен со словами Дюкова, хотя минус тем, кто написал неправильный регламент. Он по спортивным причинам все сказал логично по отношению к «Спартаку». Раньше в правилах было, что всегда поровну должны играть, в этом всегда была спортивная справедливость.

Я не сомневаюсь в том, что, сейчас многие будут говорить про предвзятость, потому что ситуация скандальная из-за разгильдяйства менеджеров, которые составляли регламент. Что это за менеджеры, которые не могут читать документы? Они ничем не интересуются и сидят в своих кабинетах, это говорит о квалификации этих людей. Причем никогда не скажут про конкретные имена виновных. Эти виновные люди, не Дюков и не руководители какие-то, конечно, они подписывают бумаги, но те исполнители, которые подставляют и подводят — вот их нужно менять.

Слова Федуна про Вилкова? Леонид Федун президент и болельщик «Спартака», это его право так говорить. Был бы я владельцем «Спартака», то, наверное я тоже так сказал», — сказал Орлов.

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