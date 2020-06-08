Черчесов – о критике перед ЧМ-2018: «Была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к критике в свой адрес и в адрес команды в преддверии домашнего ЧМ-2018.

– Вы и сейчас, и всегда говорите про внутреннюю готовность к испытаниям, про характер, про заряженность на борьбу, про веру в свои силы. Именно это и помогло лично вам выдержать жуткий прессинг перед ЧМ-2018 и стать затем «космонавтом». Так ведь, верно?

– Ну, в «космос» меня отправляли другие, я-то всегда прочно стою на земле и никуда не улетал и не улетаю (смеется). Но при подготовке к чемпионату мира пришлось много чего выслушать и прочитать, это да. Критики хватало, и я это прекрасно понимаю. Болельщик хочет, чтобы его команда гораздо чаще побеждала, чем проигрывала, а когда случается серия безвыигрышных матчей, критика только усиливается.

Другое дело, что она может быть объективной, а может быть и огульной. Но любой тренер, ставящий перед собой высокие задачи, должен быть к этому готов. Да, мы рисковали в те 2 года подготовки к домашнему чемпионату мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников, то есть обрекали себя на борьбу с заведомо более сильными оппонентами и на преодоление самих себя, в том числе и через поражения.

Понимаю, что победы для болельщиков всегда приятнее поражений, но для тренера иное поражение ценнее победы. Через контрольные матчи, через Кубок конфедераций мы целенаправленно готовились к конкретным соперникам на чемпионате мира. Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно.

Как показал сам чемпионат мира, мы не ошиблись в своей стратегии. Приятно, что наша страна это оценила. А сборная своим выступлением уже в отборочном цикле к ЧЕ-2020 показала, что ценит любовь к ней со стороны поклонников футбола со всей страны, включая болельщиков из Петербурга, где мы всегда чувствуем себя очень комфортно.

Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Команда вылетела от будущего финалиста Хорватии, уступив в серии пенальти.

Черчесов: «Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России»