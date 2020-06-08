Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов – о критике перед ЧМ-2018: «Была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно»

Черчесов – о критике перед ЧМ-2018: «Была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно»

8 июня 2020, 12:48
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к критике в свой адрес и в адрес команды в преддверии домашнего ЧМ-2018.

– Вы и сейчас, и всегда говорите про внутреннюю готовность к испытаниям, про характер, про заряженность на борьбу, про веру в свои силы. Именно это и помогло лично вам выдержать жуткий прессинг перед ЧМ-2018 и стать затем «космонавтом». Так ведь, верно?

– Ну, в «космос» меня отправляли другие, я-то всегда прочно стою на земле и никуда не улетал и не улетаю (смеется). Но при подготовке к чемпионату мира пришлось много чего выслушать и прочитать, это да. Критики хватало, и я это прекрасно понимаю. Болельщик хочет, чтобы его команда гораздо чаще побеждала, чем проигрывала, а когда случается серия безвыигрышных матчей, критика только усиливается.

Другое дело, что она может быть объективной, а может быть и огульной. Но любой тренер, ставящий перед собой высокие задачи, должен быть к этому готов. Да, мы рисковали в те 2 года подготовки к домашнему чемпионату мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников, то есть обрекали себя на борьбу с заведомо более сильными оппонентами и на преодоление самих себя, в том числе и через поражения.

Понимаю, что победы для болельщиков всегда приятнее поражений, но для тренера иное поражение ценнее победы. Через контрольные матчи, через Кубок конфедераций мы целенаправленно готовились к конкретным соперникам на чемпионате мира. Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно.

Как показал сам чемпионат мира, мы не ошиблись в своей стратегии. Приятно, что наша страна это оценила. А сборная своим выступлением уже в отборочном цикле к ЧЕ-2020 показала, что ценит любовь к ней со стороны поклонников футбола со всей страны, включая болельщиков из Петербурга, где мы всегда чувствуем себя очень комфортно.

  • Сборная России впервые в истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира.
  • Команда вылетела от будущего финалиста Хорватии, уступив в серии пенальти.

Черчесов: «Не сомневаюсь, что зарубежные клубы проявляют интерес к разным игрокам сборной России»

Источник: «Деловой Петербург»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1591610681
Что уж такого выдающегося произошло, чтобы так славословить ?
Ответить
САДЫЧОК
1591619605
Черчесов -мразь ! ( литературное слово ) Этот тип заявил ,что всё правильно сделано в нашей стране с пандемией . Этот упырь получал з п , из наших налогов , тогда как люди 4 месяца сидели , а кто то и сейчас сидит без денег !
Ответить
Plyash
1591627451
А что было сделано правильно,г -н Черчесов? Был сыгран на ЧМ-18 достойно единственный матч с Хорватами и голами-красавцами от Черышева и Фернандеса,и всё.А до этого 0:3 от Уругвая и фантастическое везение с Испанией.Про Саудовскую Аравию и Египет даже вспоминать не буду,они чуть сильнее Сан-Маринки.Что правильно было сделано,за что звание Заслуженого тренера получил,за какое такое место,сам-то помнишь? А далее вспомни Бельгию,две игры. Или только Сан-Марию обыгрывать можешь.Стыдно весь этот бред читать.
Ответить
Axe111
1591638160
А после чм критики небыло??? АХ ДА ВЫ ЖЕ КАКИЕ ТО ТАМ ГЕРОИ ПО МНЕНИЮ ЛОПУХОВ!!!! не играйте в футбол плез,тошно смотреть
Ответить
Главные новости
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
09:11
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
4
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
08:30
Скандал в «Зените», Пруцев может уйти в ЦСКА, Адамов – в «Селтик», решение по Гонду и другие новости
00:59
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
00:41
1
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Примера. «Реал» стартовал с разгрома «Сосьедада» (4:1), у Мбаппе хет-трик
Вчера, 23:59
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
11
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Все новости
Все новости
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
Определен лучший форвард России
08:49
Семин назвал условие для чемпионства «Спартака»
08:17
В ЦСКА описали тяжелую травму Баринова двумя словами
00:33
ЦСКА принял решение по Абдулкадырову
00:24
1
Галактионов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:53
3
У дочери Радимова возникли проблемы в Европе
Вчера, 23:11
11
Генич объяснил, почему «Локомотив» пропустил от ЦСКА со штрафного
Вчера, 22:57
1
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
Вчера, 22:31
3
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
Вчера, 21:59
22
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
Вчера, 21:56
1
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
Вчера, 21:50
6
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
Вчера, 21:15
3
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
Вчера, 20:54
4
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
Вчера, 20:39
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
Вчера, 20:15
8
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
Вчера, 19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
Вчера, 19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
Вчера, 19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
Вчера, 19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
Вчера, 18:57
12
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
Вчера, 18:41
3
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
Вчера, 18:25
21
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
Вчера, 18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
Вчера, 17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
Вчера, 17:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+