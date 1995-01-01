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    Новиков – о простуде Комличенко: «Тест на коронавирус показал отрицательный результат»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что у форварда Николая Комличенко нет коронавируса.

    В воскресенье 24-летний футболист пропустил товарищеский матч с «Локомотивом» из-за респираторного заболевания.

    «Комличенко приболел, у него простуда. Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат», – сказал Новиков.

    • Нападающий перешел в «Динамо» зимой.
    • В его активе три матча и один гол.
    • Ближайший матч столичная команда проведет 21 июня. Соперник – «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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