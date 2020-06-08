Новиков – о простуде Комличенко: «Тест на коронавирус показал отрицательный результат»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков заявил, что у форварда Николая Комличенко нет коронавируса.

В воскресенье 24-летний футболист пропустил товарищеский матч с «Локомотивом» из-за респираторного заболевания.

«Комличенко приболел, у него простуда. Его сразу отправили сдавать тест на коронавирус, но он нас обрадовал, что показал отрицательный результат», – сказал Новиков.