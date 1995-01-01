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    Сорокин – о переходе в «Краснодар», Дзюбе, Бердыеве

    Защитник «Краснодара» Егор Сорокин дал интервью «Спорт-Экспрессу». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О переходе в «Краснодар».

    — Когда поняли, что вторую половину сезона начнете в «Краснодаре»?

    — В конце декабря. Позвонил Владимир Хашиг, генеральный директор: «Егор, из «Рубина» забираем. Сборы пройдешь с «Краснодаром». Готовься, доказывай, что не зря тебя купили».

    — Звонок стал сюрпризом?

    — Нет. Все к этому шло. Последний матч перед зимним перерывом мы проводили в Сочи. Отыграли, в раздевалке Шаронов, тогда еще главный тренер «Рубина», произнес: «Давайте попрощаемся с Егором. Он уходит в «Краснодар». Хотя у меня в тот момент такой информации не было. Наверное, Шаронов больше знал. Впрочем, в итоге он первым покинул «Рубин».

    О Курбане Бердыеве.

    — Чему вы у Бердыева научились?

    — Сохранять на поле концентрацию. Даже если мяч далеко, расслабляться нельзя. Каждый момент на тренировке надо воспринимать точно так же, как в игре. Еще именно у Бердыева я освоил схему в пять защитников. И он, и ассистент показывали, кто в какой точке должен находиться, разжевывали мельчайшие нюансы. Конечно, облегчало задачу то, что рядом был Сесар Навас.

    — Играть в паре с ним — кайф?

    — Да! Футбольный интеллект Наваса впечатляет. Игру читает на шаг вперед. Все видит, вовремя даст подсказ, если замешкаешься — успеет подстраховать. В плане тактических перестроений он мыслил с Бердыевым в одном направлении. Неудивительно — столько лет у него отыграл. К каждому сопернику Курбан Бекиевич тщательно готовился. Мы, защитники, садились у экрана, смотрели нарезки, разбирали атакующих игроков от «а» до «я».

    — Александр Кокорин уверяет, что Сердар Азмун на тренировках очень ленив.

    — Это в «Зените» расслабился. В «Рубине», да при Бердыеве, такого в принципе быть не могло. Курбан Бекиевич никому не позволяет тренироваться вполноги. Вот вам история — за два дня до матча со «Спартаком» отрабатываем «стандарты». Кто-то навешивает, Азмун и Могилевец набирают скорость, смотрят на мяч и сталкиваются! Лоб в лоб!

    — Когда-то Бердыев пригласил в «Рубин» Алексея Медведева. Выставил единственное условие — отказаться от 13-го номера, под которым тот всю карьеру играл.

    — Да, у Курбана Бекиевича такой номер в заявке отсутствует.

    — Еще какие у него приметы?

    — На стадионе из автобуса всегда выходил последним. Перед игрой шел в маленькую комнату, молился. В раздевалке запрещал включать музыку.

    Об Артеме Дзюбе.

    — Тогда расскажите — как сладить с Дзюбой?

    — Не прилипать. Держать на расстоянии, чтобы рукой на тебя не оперся. Или корпусом не отодвинул. Ари тоже здорово укрывает мяч. Задницу выставляет так, что не подступиться. Еще с Кокориным всегда непросто. Легкий, резкий, подвижный. Чуть зазеваешься — не догонишь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +16943

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Сразу видно, что Курбан Бекиевич поработал с парнем на славу. ***

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