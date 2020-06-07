Гостевых болельщиков на оставшихся матчах сезона РПЛ не будет

Правила проведения оставшихся матчей сезона РПЛ не предусматривают гостевых квот для болельщиков приезжих команд. Всего на игры будут пускать не больше десяти процентов зрителей от вместимости стадиона. Ограничения связаны с пандемией коронавируса.
Возобновится чемпионат России 19 июня встречей в Самаре между «Крыльями Советов» и «Ахматом».
- В турнире с отрывом лидирует «Зенит».
- По всему миру от инфекции умерло более 374000 человек.
- Молодежное первенство команд клубов РПЛ завершили досрочно.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»