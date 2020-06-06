Журналист Фальк: «Перейти в «Челси» Вернера убедил Лэмпард»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер решил перейти в «Челси». Игрок беседовал с главным тренером англичан Фрэнком Лэмпардом.
«Переговоры вел также «Манчестер Сити», но Вернер дал согласие «Челси». Лэмпард убедил нападающего, что он станет важным игроком в команде», – написал Кристиан Фальк.
- Вернер играет в Лейпциге с 2016 года.
- Игрок – лидер сезона Бундеслиги по системе «гол+пас».
- «Челси» в АПЛ идет четвертым.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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