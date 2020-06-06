Журналист Фальк: «Перейти в «Челси» Вернера убедил Лэмпард»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер решил перейти в «Челси». Игрок беседовал с главным тренером англичан Фрэнком Лэмпардом.

«Переговоры вел также «Манчестер Сити», но Вернер дал согласие «Челси». Лэмпард убедил нападающего, что он станет важным игроком в команде», – написал Кристиан Фальк.