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    Журналист Фальк: «Перейти в «Челси» Вернера убедил Лэмпард»

    Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер решил перейти в «Челси». Игрок беседовал с главным тренером англичан Фрэнком Лэмпардом.

    «Переговоры вел также «Манчестер Сити», но Вернер дал согласие «Челси». Лэмпард убедил нападающего, что он станет важным игроком в команде», – написал Кристиан Фальк.

    • Вернер играет в Лейпциге с 2016 года.
    • Игрок – лидер сезона Бундеслиги по системе «гол+пас».
    • «Челси» в АПЛ идет четвертым.

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 56,6 тысячи подписчиков.

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