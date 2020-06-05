Часть билетов на матчи РПЛ отдадут врачам, лечившим больных коронавирусом

Российская Премьер-лига выразит благодарность медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, предоставив им билеты на матчи чемпионата.

«Определенная доля билетов (от разрешeнной квоты в 10%) на матчи РПЛ будет передана докторам, принимавшим участие в лечении больных от коронавирусной инфекции. Кроме того, в дни матчей на стадионах пройдут мероприятия в честь докторов», – написал в своем телеграм-канале журналист Сергей Егоров.