Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Часть билетов на матчи РПЛ отдадут врачам, лечившим больных коронавирусом

    Российская Премьер-лига выразит благодарность медицинским работникам, борющимся с пандемией коронавируса, предоставив им билеты на матчи чемпионата.

    «Определенная доля билетов (от разрешeнной квоты в 10%) на матчи РПЛ будет передана докторам, принимавшим участие в лечении больных от коронавирусной инфекции. Кроме того, в дни матчей на стадионах пройдут мероприятия в честь докторов», – написал в своем телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

    • Вынужденная пауза в РПЛ длится с середины марта.
    • Возобновление турнира запланировано на 19 июня.
    • Завершиться российский чемпионат должен 22 июля.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3471

      Yurok161 24 минуты назад

      Какая щедрость.Только вот эти 10% займут владельцы абонементов.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76836
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru