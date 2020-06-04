Арустамян: экс-полузащитник «Барселоны» Бакеро может стать техническим директором «Локомотива»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал, какие кадровые изменения произошли в менеджменте «Локомотива» или могут произойти в ближайшее время.

«В ближайшее время в клубе появится новый функционер – Хосе Мария Бакеро, легенда «Барселоны», один из рекордсменов по количеству матчей за клуб. В 2017-м он возглавил академию «Барселоны», а теперь может перебраться в Москву: сейчас с Бакеро обсуждают контракт. Вполне возможно, скоро испанец войдет в структуру академии «Локомотива» и займет пост технического директора клуба. Говорят, что сам Эрик Абидаль рекомендовал Бакеро во время своего визита в Москву.

Плюс уже несколько месяцев как у «Локо» появился новый шеф-скаут в Европе – итальянец Риккардо Червелатти. Он уже активно ищет игроков в Европе для «Локомотива». Судя по всему, Червелатти нашел в Италии Андрей Лосюк – они давно знакомы. Напомню, что сам Лосюк оказался в «Локомотиве» по приглашению Кикнадзе в прошлом году.

Я стал наводить справки, так как никогда не слышал о Риккардо Червелатти. Я решил узнать о нем у своего знакомого, шеф-скаута «Сассуоло» Сальваторе Монако. Он подтвердил, что Червелатти уже несколько месяцев имеет отношения к российскому футболу, но опыта в футбольных трансферах за плечами не имеет. Так, по основной профессии Червелатти страховщик, параллельно работает в страховом бизнесе, периодически оказывая услуги футболистам – например, помогал со страховками игрокам «Болоньи».

Именно Червелатти инициировал и сейчас занимается переговорами с клубом СПАЛ, где играет Аркадиуш Реца. Червелатти ведeт переговоры, но пока безуспешно, так как до сделки далеко», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

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