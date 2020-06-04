Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус может стать спортивным директором клуба

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус претендует на пост руководителя спортивного департамента московского клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По информации источника, Белоус часто посещает офис «Локомотива» и общается с генеральным директором москвичей Василием Кикнадзе. Сам Белоус готов занять должность спортивного директора «Локомотива», но вместе с тем может рассмотреть предложение любого клуба.
- Белоус работал в московской команде в 2010-11 годах при Ольге Смородской.
- РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» идет в чемпионате на втором месте.
Источник: «Рейтинг Букмекеров»