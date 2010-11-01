Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

    Бывший вице-президент «Локомотива» Белоус может стать спортивным директором клуба

    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус претендует на пост руководителя спортивного департамента московского клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

    По информации источника, Белоус часто посещает офис «Локомотива» и общается с генеральным директором москвичей Василием Кикнадзе. Сам Белоус готов занять должность спортивного директора «Локомотива», но вместе с тем может рассмотреть предложение любого клуба.

    • Белоус работал в московской команде в 2010-11 годах при Ольге Смородской.
    • РПЛ возобновится 19 июня. «Локомотив» идет в чемпионате на втором месте.

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76827
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru