Беннасер может перейти из «Милана» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер стал трансферной целью «Манчестер Сити».

По информации RMC Sport, на подписании 22-летнего алжирца настаивает главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола. Испанский специалист лично звонил игроку, чтобы убедить его перебраться в манкунианский клуб.

Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.