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    Беннасер может перейти из «Милана» в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер стал трансферной целью «Манчестер Сити».

    По информации RMC Sport, на подписании 22-летнего алжирца настаивает главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола. Испанский специалист лично звонил игроку, чтобы убедить его перебраться в манкунианский клуб.

    Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
    • В апреле сообщалось об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».

    Источник: RMC Sport

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