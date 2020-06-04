Беннасер может перейти из «Милана» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер стал трансферной целью «Манчестер Сити».
По информации RMC Sport, на подписании 22-летнего алжирца настаивает главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола. Испанский специалист лично звонил игроку, чтобы убедить его перебраться в манкунианский клуб.
Сумма отступных в контракте хавбека составляет 50 миллионов евро.
- В текущем сезоне Беннасер провел за «Милан» 23 матча и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 17,5 миллиона евро.
- В апреле сообщалось об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ».
Источник: RMC Sport