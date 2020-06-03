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  • Малафеев: «Быстров утвердительно заверял, что Дзюба украл у него деньги. Володе я верю. Деньги Дзюба очень любит»

Малафеев: «Быстров утвердительно заверял, что Дзюба украл у него деньги. Володе я верю. Деньги Дзюба очень любит»

3 июня 2020, 23:10
20

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл свое видение ситуации, якобы бывшей в «Спартаке» в 2009 году. Владимир Быстров утверждал, что у него Артем Дзюба украл деньги.

«В принципе, Володя достаточно утвердительно нас заверял в том, что это действительно произошло. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба заходил в комнату и так далее. Но, опять-таки, как говорится, не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

Поэтому это в принципе такая притча-легенда, которая существовала все это время. Мне сложно. Володе я верю, но в то же время понимаю, что это достаточно странно. Если, конечно, это не была ранняя болезнь, потому что навряд ли Дзюба сильно нуждался в деньгах. Хотя, насколько я знаю, деньги он очень любит», – сказал Малафеев Сергею Егорову.

  • По мнению Романа Орещука, карьеру Дзюбе после якобы кражи спас агент Алексей Сафонов.
  • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
  • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит», где занимал должность заместителя спортивного директора.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Малафеев Вячеслав Быстров Владимир Дзюба Артем
Комментарии (20)
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"supermax"
1591216243
во дела...ай-яй-яй
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sochi-2013
1591245104
ЯКОБЫ видел, ПОЧТИ попал, но" не было никаких доказательств, никакого расследования"! Совсем одебилились редакторы, что это г**** выкладываете на сайт?!! Спермаков тоже хорош! Может, что и было, и Дзюба в суд не подаст иск, но выкладывать " - это " опять-таки, как говорится" моральное уродство!!!
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valkam72
1591247203
Спасли короче шлюбу от позора когда он деньги спёр. А зря....
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Иван Петров 1986
1591248786
Зато сейчас зюба звезда. Хорошо в систему вписался.
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Соарес
1591248800
Вор в воровской команде
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paracetamol
1591249766
В свинарнике Зюба был нищим, его все больше в дубле держали. А Вофка был обласкан, так как постоянно об Малофеева запинался, а судьи его за это пенальтями награждали. Так что все правильно. Зюба брал свое по принципу "грабь награбленное".
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ilichkadr
1591251676
Хохлы всегда любили деньги как реально, так и гипотетически, хотя это разные вещи. Им всё равно у кого их воровать или клянчить.
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NewLife
1591255245
Задолбали уже этой 10-летней херней. Кому-то очень надо муть со дна поднимать. Еще немного и я зюбу жалеть начну.
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general.lizyukov
1591260239
Кто-то кому-то верит, что кто-то у него украл деньги, потому что этот кто-то любит деньги, но навряд ли в них нуждался, и потому никакого расследования и доказательств. Вот нахрена этот поток бреда?
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фанат джигурды
1591263543
"Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба заходил в комнату и так далее. Но, опять-таки, как говорится, не было никаких доказательств, никакого расследования. " Скоро это появится в какой-нибудь юмореске про полицию.
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