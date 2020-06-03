Малафеев: «Быстров утвердительно заверял, что Дзюба украл у него деньги. Володе я верю. Деньги Дзюба очень любит»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл свое видение ситуации, якобы бывшей в «Спартаке» в 2009 году. Владимир Быстров утверждал, что у него Артем Дзюба украл деньги.

«В принципе, Володя достаточно утвердительно нас заверял в том, что это действительно произошло. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба заходил в комнату и так далее. Но, опять-таки, как говорится, не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

Поэтому это в принципе такая притча-легенда, которая существовала все это время. Мне сложно. Володе я верю, но в то же время понимаю, что это достаточно странно. Если, конечно, это не была ранняя болезнь, потому что навряд ли Дзюба сильно нуждался в деньгах. Хотя, насколько я знаю, деньги он очень любит», – сказал Малафеев Сергею Егорову.