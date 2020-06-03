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    Малафеев: «Быстров утвердительно заверял, что Дзюба украл у него деньги. Володе я верю. Деньги Дзюба очень любит»

    Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Малафеев раскрыл свое видение ситуации, якобы бывшей в «Спартаке» в 2009 году. Владимир Быстров утверждал, что у него Артем Дзюба украл деньги.

    «В принципе, Володя достаточно утвердительно нас заверял в том, что это действительно произошло. Там чуть ли не на камерах было это видно. Как Дзюба заходил в комнату и так далее. Но, опять-таки, как говорится, не было никаких доказательств, никакого расследования. Тем более, никто никого не наказывал.

    Поэтому это в принципе такая притча-легенда, которая существовала все это время. Мне сложно. Володе я верю, но в то же время понимаю, что это достаточно странно. Если, конечно, это не была ранняя болезнь, потому что навряд ли Дзюба сильно нуждался в деньгах. Хотя, насколько я знаю, деньги он очень любит», – сказал Малафеев Сергею Егорову.

    • По мнению Романа Орещука, карьеру Дзюбе после якобы кражи спас агент Алексей Сафонов.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит», где занимал должность заместителя спортивного директора.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    03.06.2020 23:10
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +447

      ziborock 1 минуту назад

      Дзюба еще тогда в Зенит готовился! В Газпроме воровство в почете!)))
      Теперь Дзюба в Зените смотрящий - хочет кому в рыло даст, захочет - уволит кого!
      Радимов помнится вначале что-то там хотел с Дзюбой выяснить но потом быстро слился и занялся Дзюбалингусом!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5990

      Persona_non_Grata 4 минуты назад

      Короче - вор у вора дубинку украл , а заслуженный игрок Зенита , сплетни распускает ( по прошествии многих лет ) , как баба на базаре - тьфу , ну и нравы в этом Зените , хуже чем на рынке . (((((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3259

      Борат 34 минуты назад

      Очень стыдно за пищевик !
      Хорошо хоть в культурной столице дзюбу перевоспитали и он перестал воровать !
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +277

      Puddle 52 минуты назад

      карьеру Дзюбе спас уход из Поросятника! И никак иначе

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5990

      Persona_non_Grata > Puddle 8 минут назад

      " деньги он очень любит "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1912

      "supermax" 1 час назад

      во дела...ай-яй-яй

      2
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      Рейтинг: +2603

      alarm > "supermax" 36 минут назад

      примерно это услышала твоя мамка от акушера, когда родила такого гея, как ты. гыгы

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2603

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов, и за дела, которым они учат с детства!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2603

      alarm 1 час назад

      наглядный пример, какое воспитание получают тарасовские выпускники. позор!

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