Главные новости дня. Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ, «Спартак» мог подписать Матича и Матюиди

Россиянин Ильюченко – лучший игрок четвертого тура чемпионата Южной Кореи.

Минздрав Испании может разрешить присутствие зрителей на играх чемпионата.

Экс-скаут «Спартака» Евтушенко: «В 2008-м могли подписать Матича и Матюиди».

«Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21.

Sport24: Ахметов пропустит остаток сезона.

«Краснодар» может возглавить главный тренер «Сокола» Захаряк.

Ди Марцио: «Ливерпуль» контактировал с «Барсой» по Дембеле, игрок хочет остаться в клубе.

Малафеев: «Сидел в раздевалке рядом с Дзюбой, у меня даже вещи не пропадали».