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  • Малафеев: «Сидел в раздевалке рядом с Дзюбой, у меня даже вещи не пропадали»

Малафеев: «Сидел в раздевалке рядом с Дзюбой, у меня даже вещи не пропадали»

3 июня 2020, 19:10
12

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поговорил о своих отношениях с форвардом команды Артемом Дзюбой. Экс-вратарь был готов подраться с нападающим.

«Я не знаю и не понимаю, что произошло между мной и Дзюбой. Возможно, кто-то донeс ему не ту информацию, возможно, он не так всe понял. Его претензии выглядят так: Малафеев решил меня куда-то отдать. Как вы себе это представляете? Я прихожу в ноябре и в декабре уже говорю Роберто Манчини: «Мистер, Дзюба — аут». Как я это мог сделать? Я же с ним сидел рядом в раздевалке, и у меня даже вещи из шкафчика не пропадали.

Всегда можно было поговорить, разобраться, можно было и подраться по-мужски. Об этом никто не узнает. Зачем нужно было выносить всю эту историю? Тогда все побаивались Дзюбы, контактировать с ним. Ну а мне чего бояться? Вместе играли. Я говорю, что надо съездить в клинику на обследование, есть рекомендация от медицинского отдела. Я же не знаю, что у него с ногой. Дзюба говорит: «Я не поеду, поеду только в Финляндию, в Италию не поеду». Не хочешь сюда — давай сюда. В тот момент он показывает видео, что он здоров, как бык. Но зачем это мне? Я что — доктор? Мне сказали, что он должен поехать в клинику, я его попросил. Я выполняю поручения. Зачем идти на конфликт?» – сказал Малафеев.

  • Функционер предлагал Дзюбе уехать в зарубежный чемпионат.
  • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
  • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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порт
1591201690
Скунс и крыса, этот Дзюба.
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Axe111
1591206883
Да потому что эта дзюба девка
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морозз
1591207553
Дзюба вор, хорошо что убежал из Спартака...пусть теперь бомжей обворовывает!
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Давид59
1591207560
Разборки в раздевалке не сулят ничего хорошего. Как показывает опыт Гарика Денисова, после этого "ломается" игра.
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valkam72
1591209521
Как аларма то бомбит от того, что мелкого голубого воришку в главной голубятне приютили.
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derrik2000
1591210268
Володя Быстров с тобой категорически не согласится! ))
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DOCTOR PENALTY
1591210788
Слава, а ты деньги пересчитывал?...)
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Hektor 84
1591210983
Деньги пересчитай в шкафчике
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acor94
1591212338
может не вор, а просто клептоман...
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Retiremen_VMF
1591216166
А сколько можно педалировать эту тему?
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