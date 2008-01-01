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    Малафеев: «Сидел в раздевалке рядом с Дзюбой, у меня даже вещи не пропадали»

    Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поговорил о своих отношениях с форвардом команды Артемом Дзюбой. Экс-вратарь был готов подраться с нападающим.

    «Я не знаю и не понимаю, что произошло между мной и Дзюбой. Возможно, кто-то донeс ему не ту информацию, возможно, он не так всe понял. Его претензии выглядят так: Малафеев решил меня куда-то отдать. Как вы себе это представляете? Я прихожу в ноябре и в декабре уже говорю Роберто Манчини: «Мистер, Дзюба — аут». Как я это мог сделать? Я же с ним сидел рядом в раздевалке, и у меня даже вещи из шкафчика не пропадали.

    Всегда можно было поговорить, разобраться, можно было и подраться по-мужски. Об этом никто не узнает. Зачем нужно было выносить всю эту историю? Тогда все побаивались Дзюбы, контактировать с ним. Ну а мне чего бояться? Вместе играли. Я говорю, что надо съездить в клинику на обследование, есть рекомендация от медицинского отдела. Я же не знаю, что у него с ногой. Дзюба говорит: «Я не поеду, поеду только в Финляндию, в Италию не поеду». Не хочешь сюда — давай сюда. В тот момент он показывает видео, что он здоров, как бык. Но зачем это мне? Я что — доктор? Мне сказали, что он должен поехать в клинику, я его попросил. Я выполняю поручения. Зачем идти на конфликт?» – сказал Малафеев.

    • Функционер предлагал Дзюбе уехать в зарубежный чемпионат.
    • Малафеев на прошлой неделе покинул «Зенит».
    • Спортсмен был функционером «Зенита» с 2017 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5801

      paracetamol 49 минут назад

      Славик - лучший вратарь РФ в 21-м веке!

      0
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      Рейтинг: +3933

      порт 1 час назад

      Скунс и крыса, этот Дзюба.

      1
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      Рейтинг: +1334

      Cleaner 1 час назад

      Дзюба деньками берет.)

      0
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      Рейтинг: +2606

      alarm 1 час назад

      очень стыдно за рылов)

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      Рейтинг: +2606

      alarm 1 час назад

      позор спартаку! воспитывают жульё - а другие потом вынуждены перевоспитывать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      alarm 1 час назад

      это только в тарасофке пропадают

      1
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