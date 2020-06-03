«Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21

У РПЛ возникла проблема с составлением календаря на следующий сезон, сообщает «Коммерсант».

В связи с поздним завершением чемпионата-2019/20 старт нового сезона будет отложен на полтора месяца по сравнению с обычными сроками.

Завершить следующий сезон в июне 2021-го не получится из-за перенесенного на год вперед чемпионата Европы.

«Так что календарь будет чрезвычайно плотным», – сообщил источник.

Сообщается, что РФС будет дробить туры в «окна» и для товарищеских матчей сборной России, сорванных пандемией весной. На этом настаивает тренерский штаб национальной команды.