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  • «Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21

«Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21

3 июня 2020, 11:54
16

У РПЛ возникла проблема с составлением календаря на следующий сезон, сообщает «Коммерсант».

В связи с поздним завершением чемпионата-2019/20 старт нового сезона будет отложен на полтора месяца по сравнению с обычными сроками.

Завершить следующий сезон в июне 2021-го не получится из-за перенесенного на год вперед чемпионата Европы.

«Так что календарь будет чрезвычайно плотным», – сообщил источник.

Сообщается, что РФС будет дробить туры в «окна» и для товарищеских матчей сборной России, сорванных пандемией весной. На этом настаивает тренерский штаб национальной команды.

  • РПЛ возобновится 19 июня.
  • Последний тур чемпионата состоится 22 июля.

Источник: «Коммерсант»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Saracen Jr
1591174689
Че, раз проблемы, то давайте его тоже пропустим)
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Антибиотик
1591175049
Всегда говорил, разгоните не хрен весь РФС и посадите туда завуча со средней школы, которая составляет расписание уроков. Будут учтены и зимние матчи на юге страны, будут и окна для сборной. Такое ощущение, что у тех, кто работает в РФС образование три класса церковно-приходской.
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VVM1964
1591179340
Тяжек труд чиновника . )))
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Давид59
1591179477
А по-моему решение лежит на поверхности. Сократить РПЛ. Вот вам и сезон быстрей закончится. И не ничего уплотнять
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Жорик кекс обжорик
1591182191
всмысле????? уже есть календарь, например на официальном сайте ФК Краснодар уже уведомил своих болельщиков о датах проведения матчей с участием клуба.
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Мага 13
1591182367
это потому что в РФС сидят такие же алармы и бораты как и на бомбардире, стыдно за них)
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evgevg13
1591203143
разогнать всех чину ш нафиг и не будет проблем, не будет трудностей
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evgevg13
1591203234
или другой вариант: три дня на составления календаря- не успели- на три года лес валить дружбой-2. календарь на следующий день готов будет...
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