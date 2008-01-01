«Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21

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У РПЛ возникла проблема с составлением календаря на следующий сезон, сообщает «Коммерсант».
В связи с поздним завершением чемпионата-2019/20 старт нового сезона будет отложен на полтора месяца по сравнению с обычными сроками.
Завершить следующий сезон в июне 2021-го не получится из-за перенесенного на год вперед чемпионата Европы.
«Так что календарь будет чрезвычайно плотным», – сообщил источник.
Сообщается, что РФС будет дробить туры в «окна» и для товарищеских матчей сборной России, сорванных пандемией весной. На этом настаивает тренерский штаб национальной команды.
- РПЛ возобновится 19 июня.
- Последний тур чемпионата состоится 22 июля.