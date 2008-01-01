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    «Коммерсант»: у РПЛ трудности с составлением календаря на сезон-2020/21

    У РПЛ возникла проблема с составлением календаря на следующий сезон, сообщает «Коммерсант».

    В связи с поздним завершением чемпионата-2019/20 старт нового сезона будет отложен на полтора месяца по сравнению с обычными сроками.

    Завершить следующий сезон в июне 2021-го не получится из-за перенесенного на год вперед чемпионата Европы.

    «Так что календарь будет чрезвычайно плотным», – сообщил источник.

    Сообщается, что РФС будет дробить туры в «окна» и для товарищеских матчей сборной России, сорванных пандемией весной. На этом настаивает тренерский штаб национальной команды.

    • РПЛ возобновится 19 июня.
    • Последний тур чемпионата состоится 22 июля.

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9

      vasksmirnov 11 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

      0
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      Рейтинг: +4080

      Alekxei Z. 24 минуты назад

      Весь мир стоит перед этим. Какие проблемы , играйте чаще.

      0
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      Рейтинг: +3172

      Давид59 31 минуту назад

      А по-моему решение лежит на поверхности. Сократить РПЛ. Вот вам и сезон быстрей закончится. И не ничего уплотнять

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23292

      VVM1964 33 минуты назад

      Тяжек труд чиновника . )))

      -1
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      Рейтинг: +2585

      alarm > VVM1964 31 минуту назад

      не то, что рылом землю рыть в поисках желудей

      0
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      Рейтинг: +2585

      alarm 40 минут назад

      кубок отмените - появятся дни.

      0
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      Рейтинг: -75

      Фанат Рубина 45 минут назад

      потому что некоторые идиоты решили что этот сезон нужно закончить.. у нас так всегда

      0
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      Рейтинг: +1476

      Бомбардиръ 48 минут назад

      А если разделить команды на две группы с последующим плей-офф с участием двух-четырех команд от каждой группы? Тогда будет экономия времени.

      0
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      Рейтинг: +1325

      Cleaner 1 час назад

      Вот НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ нужен будет перерыв после окончания ЭТОГО чемпионата?!!! Что, футболеры уже устанут после 8 туров этого чемпионата? Дайте им ДВЕ недели и вперед в новый чемпионат. Чего ЗИМУ то ждать?

      3
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      Рейтинг: +5835

      Антибиотик > Cleaner 1 час назад

      Ты, что! А на курорт в Италию игрокам слетать, да очередную заразу подцепить...

      1
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      Рейтинг: +1325

      Cleaner > Антибиотик 1 час назад

      Это да, до декабря потерпеть им никак...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Руслан ДСЛЦЗ > Cleaner 1 час назад

      до января), говорили, что до 20х чисел декабря будут туры

      0
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      Рейтинг: +5835

      Антибиотик 1 час назад

      Всегда говорил, разгоните не хрен весь РФС и посадите туда завуча со средней школы, которая составляет расписание уроков. Будут учтены и зимние матчи на юге страны, будут и окна для сборной. Такое ощущение, что у тех, кто работает в РФС образование три класса церковно-приходской.

      6
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      Рейтинг: +1325

      Cleaner > Антибиотик 1 час назад

      С завучем бабло НЕ РАСПИЛИШЬ. Тут чем больше туману, бардака и неразберихи, тем лучше начальству РФСному живется.

      2
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      Рейтинг: +11174

      vladimir-7 > Антибиотик 1 час назад

      У них после рождения были первые слова: буду коммерсантом, из арифметики изучили четыре действия, но стали применять, только два—отнимать
      и умножать.

      0
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      Рейтинг: +2253

      SarJr 1 час назад

      Че, раз проблемы, то давайте его тоже пропустим)

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